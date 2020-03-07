Кино

RT на русскомRT на русскомУмер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни. Об этом сообщает EOB News со ссылкой на его брата Питера Пола.
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