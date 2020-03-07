Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни. Об этом сообщает EOB News со ссылкой на его брата Питера Пола.

Общество На севере Италии может быть введен строгий карантин По имеющейся информации, правительство Италии планирует в ближайшее время ввести карантин во всей области Ломбардия, а также в провинциях Модена, Парма, Пьяченца, Реджо нель Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19.

Космос Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

Армия и оружие ЦПВС сообщает о шести обстрелах после прекращения огня в Идлибе Боевики шесть раз обстреляли населенные пункты и позиции сирийской правительственной армии после установления режима прекращения огня в Идлибе, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Общество Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17 Судебный процесс в Гааге по делу о крушении в Донбассе самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines может затянуться на полгода, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Футбол «Монако» с Головиным проиграл «Ницце» «Ницца» на своем поле переиграла «Монако» 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.

Политика В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.

Общество Конгресс обвинил Boeing и авиауправление США в крушении 737 MAX Законодатели из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса пришли к выводу, что в катастрофах самолетов 737 MAX виновны авиауправление США и компания Boeing, сообщает ТАСС.

Хоккей Малкин повторил достижение Овечкина, набрав 70 очков Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин повторил достижение капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, набрав 70 очков за результативность в регулярном чемпионате НХЛ в 11-й раз, сообщает пресс-служба лиги.