Культура
РБКУмер американский актер Кирк Дуглас
В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас. «Для всего мира мой отец был легендой, актером из золотого века кинематографа, гуманистом, чья приверженность идеям справедливости должна быть примером для всех нас», — сказал Майкл Дуглас.
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Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Хоккей
Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Общество
Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах
Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
Политика
Помпео объявил Киеву, что Крым не вернуть
Крым навсегда потерян для Украины, заявлял американский госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Киев в конце января, сообщает 4 февраля НВ.
Кино
«Хищные птицы» выходят в российский прокат
Фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» появится на экранах российских кинотеатров 6 февраля.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
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Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
Украинский боксер Усик ответил стихами на сравнения с обезьяной
Украинский боксер Александр Усик в Instagram ответил стихами на оскорбления в свой адрес.
Происшествия
В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет
Женщине пришлось вносить 12-летнего подростка в самолет на руках.
Гаджеты
На сайте Samsung появились официальные изображения Galaxy S20
Презентация линейки Galaxy S20 состоится 11 февраля. На этом же мероприятии Samsung покажет свою новую гибкую раскладушку.
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Соседов назвал возвращение Ветлицкой на сцену провинциальным зрелищем
Происшествия
Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии
В результате инцидента погибли два машиниста, еще 27 человек пострадали, сообщает RaiNews24.
Армия и оружие
Первый фрегат с российским двигателем спустят на воду до 1 июля
Российский фрегат "Адмирал Головко" планируют спустить на воду до 1 июля 2020 года, заявил агентству ТАСС генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.
Общество
Володин назвал приоритетные места для ремонта тротуаров в Саратове
В 2020 году на территории Саратова начнется реализация инициированной спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным программы по ремонту тротуаров Саратова.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Политика
Владимир Ильиных избран главой Оренбурга
Сегодня депутаты оренбургского городского совета единогласно выбрали кандидатуру первого заместителя главы города Владимира Ильиных из четырёх претендентов на пост главы города, представленных к тайному голосованию.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Происшествия
Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
Здоровье
У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса
"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Авто
Мэрия Екатеринбурга закупит десять новых автомобилей за 18 миллионов
Мэрия Екатеринбурга закупит десять новых автомобилей за 18 миллионов Год назад чиновники уже объявляли конкурс на поставку машин, но им понадобился еще транспорт.
Общество
Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС
Корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянц Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.
Общество
МИД Китая призвал не верить слухам о коронавирусе
Китай придерживается открытого и ответственного подхода в ситуации с распространением коронавируса 2019-nCoV и оперативно делится всеми данными, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.