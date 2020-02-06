Культура
RT на русскомУмер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас. «C огромной печалью мы с братьями сообщаем о том, что Кирк Дуглас ушёл от нас сегодня в возрасте 103 лет», — рассказал Майкл Дуглас.
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С огромной печалью я и мои братья объявляем, что Кирк Дуглас покинул нас. Для всего мира он был легендой, актером из „Золотого века“ кинофильмов, пережившим свои золотые годы. Гуманистом, приверженность которого к справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас.
— Майкл Дуглас, американский киноактёрПятый канал 20:16
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