С огромной печалью я и мои братья объявляем, что Кирк Дуглас покинул нас. Для всего мира он был легендой, актером из „Золотого века“ кинофильмов, пережившим свои золотые годы. Гуманистом, приверженность которого к справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас.

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас. «C огромной печалью мы с братьями сообщаем о том, что Кирк Дуглас ушёл от нас сегодня в возрасте 103 лет», — рассказал Майкл Дуглас.

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