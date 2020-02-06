Культура

RT на русскомRT на русскомУмер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас. «C огромной печалью мы с братьями сообщаем, что Кирк Дуглас ушёл от нас сегодня в возрасте 103 лет», — рассказал Майкл Дуглас.
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«Для мира он останется легендой, актером из "золотого века" кино, дожившим до наших дней, а также филантропом, чья приверженность справедливости еще долго будет вдохновлять нас», — написал
 в соцсетях его сын Майкл.
Новая газета00:35

Подробнее о событии

Мировые звезды скорбят с связи со смертью Кирка Дугласа

Известия04:44

Умер актер Кёрк Дуглас

Коммерсантъвчера в 18:50

В США в возрасте 103 лет умер Кирк Дуглас

Газета.Ru01:16

Умер актер Кирк Дуглас

Lenta.ruвчера в 19:07

Умер актер Кирк Дуглас

РИА Новостивчера в 18:56

Умер американский актер Кирк Дуглас

РБКвчера в 18:40

Биография Кирка Дугласа

ТАСС00:17
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Общество

Роскачество обнаружило в презервативах цинк

Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:22
Происшествия

Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле

Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
РБК вчера в 14:31
Спорт

Чемпионку мира по гимнастике госпитализировали после попытки суицида

РБК 04:43
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
РИА Новости 03:43
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МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
Политика

Законопроект против завышения цен в аптеках внесут в Госдуму

Накануне вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил журналистам, что депутаты фракции «Единая Россия» разработали законопроект, исключающий завышение аптеками цен.
Известия 04:43
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«Я — романтик. Выпил, подрался, в тюрьму!» Емельяненко ответил Исмаилову

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову, с которым сразится 3 апреля.
Спорт-Экспресс 05:42
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Звезде «Зачарованных» диагностировали рак груди четвертой стадии

Американская актриса 48-летняя Шеннен Доэрти рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили врачи — раке груди четвертой стадии.
Пятый канал 04 февраля в 13:21
Политика

В Раде произошла потасовка между депутатами

РИА Новости 04:37
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Происшествия

Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20

Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.
Известия вчера в 20:22
Общество

Путин поручил выделить допсредства на ремонт домов и дорог в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства из федерального бюджета на капитальный ремонт домов и автодорог в Крыму.
RT на русском 05:45
Авто

В России снова подорожают автомобили

Падение спроса на новые автомобили в России к концу 2020 года может достигнуть 10%, а рост цен на них может превысить инфляцию.
Автоновости дня вчера в 06:11
Общество

Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Lenta.ru 04:27
Политика

Новым мэром Оренбурга стал Владимир Ильиных

Новым главой Оренбурга стал Владимир Ильиных.
Российская газета 05:19
Здоровье

На деснах итальянки выросли волосы

Итальянка обратилась к врачам с жалобами на волосы, растущие на деснах.
РИА Новости вчера в 22:59
Шоу-бизнес

«Ни одной операции»: Навка показала фото мамы без макияжа и фотошопа

"Ни одной операции": Навка показала фото мамы без макияжа и фотошопа Раиса Анатольевна Навка прекрасно выглядит.
Экспресс газета 03:24
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
Вести.Ru 04 февраля в 02:28
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Новосибирске

В Новосибирске автомобиль въехал в пешеходов. Сегодня в Новосибирске на полном ходу легковой автомобиль влетел в толпу пешеходов.
Экспресс газета 02:35
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию.
РБК 05:05
Политика

ГД приняла закон о звании ветерана для военных в Крыму и Севастополе

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым распространяется возможность присвоения звания "Ветеран военной службы" военнослужащим, проходившим военную службу в Вооруженных Силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав РФ.
РИА Новости 05:42
Кино

Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса

Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса.
Пятый канал вчера в 05:59
Политика

Врио главы Чувашии освободил от должности и. о. министра экономического развития региона

Врио главы Чувашии Олег Николаев подписал указ об отставке исполняющего обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли республики Павла Иванова.
ТАСС 05:12
Общество

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Интерфакс 00:16
Авто

Электрический BMW iX3 получит особые аэродинамические колеса

Электрокар BMW iX3 будет оснащен особыми аэродинамическими колесами и новой трансмиссией еDrive пятого поколения.
Informus.ru вчера в 11:36
Политика

Польша отказалась от российского угля

Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.
REGNUM 05:10
Экономика

На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд

Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Ведомости вчера в 17:12
Здоровье

У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса

"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
ТАСС 01:20
Происшествия

На МКАД столкнулись восемь автомобилей

Движение автотранспорта на участке внешней стороны МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с восемью автомобилями, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.
РИА Новости 05:13
Политика

Трамп ответил на отмену импичмента обещанием вечного президентства

Президент США Дональд Трамп после вынесения сенатом оправдательного решения в рамках процедуры импичмента опубликовал в своем Twitter лаконичное видео.
Вечерняя Москва вчера в 17:15
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Кирк Дуглас
Американский актёр
Американский актёр, звёздный актёр «золотой эры» Голливуда. Кроме того, писатель, филантроп и бывший посол доброй воли Госдепартамента США. В отличие от не менее знаменитого сына, Майкла Дугласа, долгая и успешная карьера в кино Кирка была отмечена только почётным «Оскаром» в 1996 году.
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Майкл Дуглас
Американский киноактёр
Американский актёр и продюсер. Обладатель двух премий «Оскар», пяти «Золотых глобусов», а также премии «Эмми».
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