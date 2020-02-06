Культура

RT на русскомRT на русскомУмер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас. «C огромной печалью мы с братьями сообщаем, что Кирк Дуглас ушёл от нас сегодня в возрасте 103 лет», — рассказал Майкл Дуглас.
Читать в источнике
Комментировать76

Подробнее о событии

Биография Кирка Дугласа

ТАСС00:17

В США в возрасте 103 лет умер Кирк Дуглас

Газета.Ru01:16

Умер американский актер Кирк Дуглас

РБКвчера в 18:40

Умер актер Кирк Дуглас

Lenta.ruвчера в 19:07

Умер актер Кирк Дуглас

РИА Новостивчера в 18:56

Умер актер Кёрк Дуглас

Коммерсантъвчера в 18:50

Старейший актер Голливуда Кирк Дуглас ушел из жизни

Эхо Москвы02:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Экономика

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

Один из крупнейших производителей алюминия En+ Group, ранее находившийся под контролем российского предпринимателя Олега Дерипаски, выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд.
РБК 02:28
Общество

Путин разрешил отбирать лицензии у аптек с завышенными ценами

Президент РФ Владимир Путин считает возможным отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом поднимают цены на противовирусные препараты и медицинские маски.
REGNUM вчера в 07:58
Политика

Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
Ведомости вчера в 16:31
Общество

Сын бывшего президента Киргизии умер в Москве

Lenta.ru 00:36
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
РИА Новости 04 февраля в 07:31
Армия и оружие

Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии

Скоростной поезд Милан — Болонья сошел с рельсов в провинции Лоди, в результате чего два человека погибли, около 30 пострадали.
Lenta.ru 02:22
Происшествия

В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки

В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk.
Ведомости вчера в 11:57
Происшествия

В Забайкалье девочка задохнулась выхлопными газами в гараже отца

Двухлетняя девочка умерла, задохнувшись выхлопными газами в гараже отца. Точную картину произошедшего установили следователи.
Российская газета 02:09
Общество

В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт»

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) предложила признать пространственные данные и геоинформационные технологии сквозными цифровыми технологиями нацпрограммы «Цифровая экономика».
РБК 01:00
Футбол

«Кристал Пэлас» намерен приобрести Чалова

Летом прошлого года «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 15 миллионов фунтов, но москвичи требовали за своего футболиста 25 миллионов фунтов стерлингов.
ODDS.ru 02:06
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Политика

В Раде призвали не платить пенсии тем, кто симпатизирует РФ

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая отказалась проголосовать за законопроект о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР, поскольку считает, что жители Донбасса могут иметь пророссийские настроения, 6 февраля передает телеканал «112».
REGNUM вчера в 23:08
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Экономика

В Австрии раскрыли сумму вложений в «Северный поток-2» в 2019 году

Австрийская компания OMV занятая в строительстве "Северного потока-2", в прошлом году потратила на проект 113 миллионов евро, говорится в отчетности компании, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 02:13
Культура

Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Происшествия

Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
REGNUM 00:38
Происшествия

15 солдат пострадали в ДТП в Иерусалиме

Известия 00:43
Общество

Кейт Миддлтон примерила образ рабочей из завода

Во время официального визита женщине пришлось ходить в специальной куртке и каске. Впрочем, красоту Кейт даже такой образ не смог испортить.
Kleo.ru вчера в 08:49
Шоу-бизнес

Звезде «Зачарованных» диагностировали рак груди четвертой стадии

Американская актриса 48-летняя Шеннен Доэрти рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили врачи — раке груди четвертой стадии.
Пятый канал 04 февраля в 13:21
Общество

В России появится новый способ обжалования штрафов ГИБДД

Российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Lenta.ru 00:42
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
RT на русском вчера в 03:39
Армия и оружие

В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
RT на русском 02:24
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor вчера в 20:18
Хоккей

Сегодня сборная России сыграет с Финляндией на Евротуре

Сегодня в Хельсинки сборная России в выставочной игре третьего этапа Евротура сыграет против Финляндии.
ГЛАС.RU 00:17
Происшествия

На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов

В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.
Российская газета 00:50
Футбол

Соболев дебютировал за «Спартак»

Соболев играет под номером 77, под которым за «Спартак» ранее выступал Кирилл Комбаров.
ODDS.ru вчера в 10:03
Авто

Новый Volkswagen Polo для России превратили в лифтбек

Новый Volkswagen Polo предложат в 4 вариантах исполнения: Origin, Respect, Status и Exclusive.
Новые автомобили вчера в 06:22
Экономика

«Магнит» замедлит рост сети в 2020 году

В 2020 г. компания планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерена закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов.
Ведомости 02:37
Происшествия

В грузинском монастыре убили россиянина

Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями.
Lenta.ru 01:48
ещё по теме
Кирк Дуглас
Американский актёр
Американский актёр, звёздный актёр «золотой эры» Голливуда. Кроме того, писатель, филантроп и бывший посол доброй воли Госдепартамента США. В отличие от не менее знаменитого сына, Майкла Дугласа, долгая и успешная карьера в кино Кирка была отмечена только почётным «Оскаром» в 1996 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Майкл Дуглас
Американский киноактёр
Американский актёр и продюсер. Обладатель двух премий «Оскар», пяти «Золотых глобусов», а также премии «Эмми».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное