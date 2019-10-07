По информации источника, спортсмен упал с шестого этажа, после чего был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти 23-летнего аргентинца. Известно, что трагедия произошла во время вечеринки около трех утра. Вместе с друзьями Эсперсон находился на балконе.

Умер аргентинский футболист после падения с шестого этажа

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