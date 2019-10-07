Происшествия
Газета.RuУмер аргентинский футболист после падения с шестого этажа
По информации источника, спортсмен упал с шестого этажа, после чего был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти 23-летнего аргентинца. Известно, что трагедия произошла во время вечеринки около трех утра. Вместе с друзьями Эсперсон находился на балконе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Происшествия
В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей
Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Политика
Кирилл Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
Бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский назначен на должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня", сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Опубликованы отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
Книга, рассказывающая историю Жанны Фриске, получила рабочее название «Блёстка».
Происшествия
Арашукова уволили из «Газпрома» за прогул и утрату доверия
На посту советника генерального директора МРГ находился с декабря 2011 года. Арашукова задержали 30 января 2019 года.
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Общество
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток
Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Политика
Глава Тывы рассекретил место отдыха Путина
Глава Тувы Шолюан Кара-оол раскрыл место отдыха президента Владимира Путина.
Культура
Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
Фигурное катание
На турнире в Японии Трусова опередила Загитову
Шоу-бизнес
Максим Галкин посмеялся над Лерой Кудрявцевой в инстаграме
Пародист не постеснялся посмеяться над ведущей с другого канала В своём инстаграме Макс выставил фото, в котором посмеялся над рейтингами передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Натовская авиация, патрулирующая воздушное пространство над Балтикой, обнародовала сделанные в полете фотографии российского Су-34, на которых он запечатлен в тепловизионном прицеле.
Гаджеты
Новый смартфон Realme X2 Pro получит самую быструю в мире зарядку
Компания Realme выпустила новый смартфон Realme X2 Pro.
Шоу-бизнес
Самбурская покорила мужчин откровенными снимками в купальнике
Известная российская актриса Настасья Самбурская поделилась с поклонниками серией смелых снимков в совместном купальнике на острове Самуи (Тайланд).
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
Шоу-бизнес
Полина Диброва снялась обнаженной в пенной ванне
Некоторые фото попали в Instagram звезды. На снимках Диброва предстала полностью обнаженной, лишь хлопья пены закрывали пикантные места.
Политика
В Киеве прошёл митинг против «формулы Штайнмайера»
В воскресенье в столице Украины прошёл митинг против "формулы Штайнмайера".
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Единоборства
Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Шоу-бизнес
Новым героем шоу «Холостяка» станет известный стоматолог
Экономика
Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
Здоровье
Руководство онкоцентра Блохина прокомментировало конфликт с врачами
Как ранее писал News.ru, руководство центра онкологии имени Блохина подписало четыре заявления врачей об увольнении из пяти.
Политика
Украинская прокуратура открыла дело о похищении Саакашвили
«В главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвилли и его незаконного перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018», — сообщают в ведомстве.
Политика
На Украине рассказали о судьбе солдат ДНР и ЛНР после прекращения войны
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР могут остаться в Донбассе и перейти на службу в правоохранительные органы Украины после выполнения «формулы Штайнмайера», заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко 7 октября в интервью «РБК-Украина».