Происшествия

Газета.RuГазета.RuУмер аргентинский футболист после падения с шестого этажа

По информации источника, спортсмен упал с шестого этажа, после чего был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти 23-летнего аргентинца. Известно, что трагедия произошла во время вечеринки около трех утра. Вместе с друзьями Эсперсон находился на балконе.
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