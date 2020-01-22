Шоу-бизнес

РБКРБКУмер заслуженный артист России Данила Перов

Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года. Об этом сообщается на сайте театра. «Сегодня ночью, скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат», — говорится в сообщении.
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Причина смерти Данилы Перова - оторвался тромб?

Аргументы недели13:28

Умер 51-летний сын Раисы Рязановой

Вокруг ТВ12:21

Внезапно умер сын звезды фильма «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой

Экспресс газета08:45

Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой

Российская газета10:50

Внезапно умер сын Раисы Рязановой

StarHit.ru10:30

Из-за тромба скончался российский артист Данила Перов

Телеканал 360°13:10

Ушёл из жизни актёр Данила Перов

Россия – Культура07:18
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Политика

Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом.
Российская газета 11:49
Общество

Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст

В Госдуме предложили понизить границы пенсионного возраста для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:45
Политика

Путин пошутил о знаниях Кудрина «во всех науках»

Президент России Владимир Путин в шутку отметил, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который также является деканом факультета в СПбГУ, разбирается не только в искусстве, но и во всех науках.
Московский Комсомолец 12:23
Происшествия

Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково

В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
Газета.Ru 09:29
Технологии

Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram

SEC считает, что обещание Telegram не контролировать развитие криптовалютной блокчейн-платформы TON после ее запуска противоречит заверениям, которые организация предоставляла своим инвесторам.
РБК 13:00
Спорт

Ласицкене намерена судиться с руководством ВФЛА из-за Олимпиады

Газета.Ru 11:54
Общество

Браудер в Давосе поспорил с Орешкиным о будущем России

Дискуссия Браудера и Орешкина произошла на панельной сессии Давосского форума, посвященной стратегическому прогнозу по России.
Forbes 12:00
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
Политика

Зеленский рассказал о «новой нормальности» и обвинил Россию в аннексии

Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в захвате территорий.
Lenta.ru 12:46
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Политика

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Газета.Ru 08:43
Кино

Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Игромания.ру 13:18
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск 04:43
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa 20 января в 08:51
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Новое поколение приставки Xbox Series X показали на «живых» фото

Приставка нового поколения Xbox Series X от бренда Microsoft представлена на «живых» фотографиях.
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Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
РИА Новости 11:24
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Армия и оружие

Военные модернизируют систему ПРО Москвы

Газета.Ru вчера в 16:40
Общество

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей. Этот случай произошел в декабре 2014 года.
Вести.Ru 08:40
Авто

Загадочный кроссовер Renault засняли в Барселоне

Нидерландский журнал опубликовал фото неизвестного автомобиля Renault.
SpeedMe вчера в 01:41
Технологии

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
РБК 12:29
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

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Глава АСА Яценко прокомментировал арест Александра Емельяненко

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Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 10:39
Политика

США хотят привлечь Китай к переговорам c РФ по ядерным вооружениям

США считают необходимым вступление Китая в трехсторонние переговоры с Россией по ядерным вооружениям.
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Артемий Панарин не сыграет на Матче звёзд НХЛ

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РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
РБК 11:55
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Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

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В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе

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Все части Half-Life стали бесплатными

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