Шоу-бизнес
РБКУмер заслуженный артист России Данила Перов
Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года. Об этом сообщается на сайте театра. «Сегодня ночью, скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат», — говорится в сообщении.
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Политика
Путин заявил о недопустимости двоевластия в России
Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом.
Общество
Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст
В Госдуме предложили понизить границы пенсионного возраста для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин пошутил о знаниях Кудрина «во всех науках»
Президент России Владимир Путин в шутку отметил, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который также является деканом факультета в СПбГУ, разбирается не только в искусстве, но и во всех науках.
Происшествия
Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково
В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
Технологии
Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram
SEC считает, что обещание Telegram не контролировать развитие криптовалютной блокчейн-платформы TON после ее запуска противоречит заверениям, которые организация предоставляла своим инвесторам.
Общество
Браудер в Давосе поспорил с Орешкиным о будущем России
Дискуссия Браудера и Орешкина произошла на панельной сессии Давосского форума, посвященной стратегическому прогнозу по России.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Политика
Зеленский рассказал о «новой нормальности» и обвинил Россию в аннексии
Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в захвате территорий.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Кино
Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Гаджеты
Новое поколение приставки Xbox Series X показали на «живых» фото
Приставка нового поколения Xbox Series X от бренда Microsoft представлена на «живых» фотографиях.
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Армия и оружие
Военные модернизируют систему ПРО Москвы
Общество
За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов
За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей. Этот случай произошел в декабре 2014 года.
Авто
Загадочный кроссовер Renault засняли в Барселоне
Нидерландский журнал опубликовал фото неизвестного автомобиля Renault.
Технологии
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Политика
США хотят привлечь Китай к переговорам c РФ по ядерным вооружениям
США считают необходимым вступление Китая в трехсторонние переговоры с Россией по ядерным вооружениям.
Хоккей
Артемий Панарин не сыграет на Матче звёзд НХЛ
Экономика
РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
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