Шоу-бизнес

Life.ruLife.ruСкончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
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Причина смерти Данилы Перова - оторвался тромб?

Аргументы недели13:28

Из-за тромба скончался российский артист Данила Перов

Телеканал 360°13:10

Ушёл из жизни актёр Данила Перов

Россия – Культура07:18

Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой

Российская газета10:50

Внезапно умер сын Раисы Рязановой

StarHit.ru10:30

Внезапно умер сын звезды фильма «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой

Экспресс газета08:45

Умер сын звезды фильма «Москва слезам не верит»

Дни.ру11:15
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 21:30, Ашберн
Общество

Беременная от 10-летнего россиянина семиклассница рассказала об их любви

Беременная школьница Дарья из Красноярского края и предполагаемый отец ребенка, 10-летний школьник Иван побывали на телешоу Андрея Малахова «Прямой эфир».
Lenta.ru 12:18
Политика

Генсек ООН назвал четырех угрожающих миру «всадников Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время существуют четыре «всадника Апокалипсиса», которые угрожают всему миру.
РБК 20:59
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
Происшествия

В столице Украины произошла драка с участием народного депутата

Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Новостной фронт 09:58
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
РБК вчера в 13:45
Армия и оружие

Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии

Решения принял президент страны Александр Лукашенко.
Комсомольская правда 20 января в 08:14
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Гаджеты

Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G

Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).
3DNews вчера в 10:29
Общество

В МТС назвали дату повышения цен на тарифах

С 30 января 2020 года МТС проведет корректировку некоторых тарифов и услуг.
Astera 12:36
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости 18:44
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
РБК 14:25
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Финансы

Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
Коммерсантъ вчера в 08:50
Авто

УАЗ создал семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи»

УАЗ представил универсальную грузопассажирскую модификацию фургона УАЗ «Профи».
Автоновости дня вчера в 12:45
Общество

В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском 18:47
Экономика

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники «Известий», знакомые с последними расчетами Минфина, называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей, а к концу 2022-го могут превысить 4,5 трлн рублей в год.
Известия 19:04
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»

Bookmaker-ratings.ru 17:15
Происшествия

Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:25
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Челябинской области

По предварительным данным, в результате столкновения пять человек погибли. Обстоятельства инцидента уточняются.
Москва 24 11:25
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 16:52
Политика

Трамп обновил рекорд по количеству твитов за день

Глава американского государства Дональд Трамп обновил личный рекорд по количеству размещенных им за сутки в своем аккаунте в Twitter публикаций.
Московский Комсомолец 20:59
Гаджеты

Bloomberg: Apple представит «бюджетный» iPhone в марте

Apple начнет сборку «бюджетного» iPhone в феврале, а уже в марте ― официально представит устройство.
Афиша Daily 05:34
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия 19:29
Футбол

Шандор Варга: «К Соболеву сохраняется предметный интерес в Англии»

Известный агент Шандор Варга, компания которого занимается делами нападающего ЦСКА Федора Чалова, не стал комментировать интерес к игроку армейцев со стороны английских клубов.
Спорт-Экспресс 13:08
Технологии

Обычные ПК догонят суперкомпьютеры при помощи нового алгоритма

Вести.Хайтек вчера в 09:12
Авто

Mitsubishi оставит дизельный Pajero Sport в России

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport на российском рынке останется как с бензиновым, так и с дизельным двигателем, сообщает «Автостат» со ссылкой на президента и главного исполнительного директора «ММС Рус» Осаму Ивабу.
Коммерсантъ 02:46
Спорт

Россия впервые выиграла общий зачет зимней юношеской Олимпиады

Сборная России впервые в истории выиграла общекомандный зачет на зимних юношеских Олимпийских играх, которые завершились в Лозанне.
Российская газета 12:51
Культура

О том, кто мог стать министром культуры

Новый министр культуры Ольга «не переношу классическую музыку, балет, театр, музеи» Любимова, как сообщают осведомлённые источники, в нелегкой борьбе за министерское кресло победила Екатерину Проничеву.
Давыдов.Индекс 14:24
Авто

Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день

Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.
АвтоВзгляд 05:01
Игры

Польский инсайдер: Релиз Cyberpunk 2077 перенесли из-за проблем с оптимизацией на консолях

16 января релиз Cyberpunk 2077 был перенесен с апреля на сентябрь 2020 года.
Cyber.sports.ru 11:20
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