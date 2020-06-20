Музыка

ИнтерфаксИнтерфаксУмер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Дата и время панихиды будут объявлены позднее. Парастаев являлся участником музыкальной группы "Альянс". Артист также был автором музыки и текста известной песни "На заре" 1987 года.
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«На заре голоса зовут меня»: Умер автор легендарного хита, покорившего интернет спустя 32 года после создания

Комсомольская правда09:36

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

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Умер автор песни «На заре» группы «Альянс» Олег Парастаев

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