Российский музыкант и композитор Олег Парастаев скончался на 62-м году жизни. Он наиболее известен как бывший клавишник группы «Альянс» и автор песни «На заре».

Политика Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press. 15

Политика В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2» По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна». 561

Происшествия Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем. 441

Космос Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески. 55

Общество В Мурманской области отменяют карантин для въезжающих Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений по коронавирусу: с понедельника разрешено открыть небольшие магазины непродовольственных товаров, фитнес-центры с половинной загрузкой в крупных городах региона, а также отменен двухнедельный карантин для въезжающих на территорию региона, сообщил на брифинге в субботу губернатор Андрей Чибис. 2

Происшествия В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 327

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь. 67

Футбол Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус Основная команда отправлена на карантин, так как шесть игроков донского клуба заразились коронавирусом.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5% Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора. 1,8K

Энергетика Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель Москва, 19 июня 2020, 16:05 — REGNUM Цены эталонных марок нефти 19 июня с утра растут, и к вечеру рост усиливается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. 30

Общество Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. 33

Здоровье Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы. 1