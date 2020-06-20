Музыка

RT на русскомRT на русскомУмер автор хита «На заре» Олег Парастаев

Российский музыкант и композитор Олег Парастаев скончался на 62-м году жизни. Он наиболее известен как бывший клавишник группы «Альянс» и автор песни «На заре».
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«На заре голоса зовут меня»: Умер автор легендарного хита, покорившего интернет спустя 32 года после создания

Комсомольская правда09:36

Умер автор песни «На заре» группы «Альянс» Олег Парастаев

ТАСС06:18

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Газета.Ru06:40

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс05:48

Умер автор песни «На заре» группы «Альянс»

РБК05:47

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Дождь05:37

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

РИА Новости06:04
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