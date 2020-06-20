Музыка
RT на русскомУмер автор хита «На заре» Олег Парастаев
Российский музыкант и композитор Олег Парастаев скончался на 62-м году жизни. Он наиболее известен как бывший клавишник группы «Альянс» и автор песни «На заре».
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Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:02
Политика
Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме
Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 10:59
Политика
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня 03:10
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Космос
Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней
Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com 18 июня в 03:23
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Общество
В Мурманской области отменяют карантин для въезжающих
Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений по коронавирусу: с понедельника разрешено открыть небольшие магазины непродовольственных товаров, фитнес-центры с половинной загрузкой в крупных городах региона, а также отменен двухнедельный карантин для въезжающих на территорию региона, сообщил на брифинге в субботу губернатор Андрей Чибис.
РИА Новости 11:48
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Происшествия
Четверым задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Четверым задержанным в связи с беспорядками в Дижоне предъявлены обвинения, сообщил прокурор города Эрик Матэ.
РИА Новости 13:24
Здоровье
Нетипичный симптом коронавируса выявили в Канаде
Gazeta.SPb вчера в 20:52
Армия и оружие
В России более 5,6 тысячи военных вылечились от коронавируса
Свыше 5,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 148 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
РИА Новости 13:39
Политика
Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире
Президент России Владимир Путин оценил российские лекарства от COVID-19 как лучшие в мире по качеству, пишет «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 08:58
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:48
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах расставания с Брэдом Питтом.
Культуромания 03:23
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform вчера в 02:18
Футбол
Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус
Основная команда отправлена на карантин, так как шесть игроков донского клуба заразились коронавирусом.
ODDS.ru 12:44
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru вчера в 06:30
Политика
В Белоруссии прошли протесты против задержания оппозиционеров
RuNews24.ru 01:42
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Энергетика
Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель
Москва, 19 июня 2020, 16:05 — REGNUM Цены эталонных марок нефти 19 июня с утра растут, и к вечеру рост усиливается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:05
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
ТАСС 02:03
Общество
В Германии установили памятник Ленину
РИА Новости 12:35
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Здоровье
Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом
Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 13:56
Общество
Врач раскрыла причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, которая сформировалась у него после обширного инфаркта.
Национальная служба новостей вчера в 01:20
Происшествия
В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента
Следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
Российская газета 05:18