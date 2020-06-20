Москва, 20 июня 2020, 15:07 — REGNUM Сегодня, 20 июня, на 62 году ушел из жизни музыкант Олег Парастаев, автор популярной песни «На заре» группы Альянс. Об этом сообщила администрация его страницы в соцсети «ВКонтакте». По имеющейся информации, смерть автора и композитора наступила утром.

Происшествия В Уфе найдены тела детей, пропавших в октябре минувшего года Вечером в минувшую пятницу, 19 июня, и утром в субботу, 20 июня, в реках Уфа и Белая на территории столицы Башкирии были обнаружены тела двух погибших детей, об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. 65

Политика Путин продлил выплату надбавок врачам до конца лета «Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом»,— сказал господин Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции (цитата по «Интерфаксу»). 65

Футбол Уткин не видит шансов у «Ростова» на победу в матче с «Сочи» Российский журналист Василий Уткин считает, что у юных футболистов «Ростова» нет шансов на победу в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».

Политика В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято главой государства Владимиром Путиным в связи с устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа инфицированных коронавирусом. 3

Авто Кроссовер Geely Atlas Pro станет пикапом Как ранее сообщали «Автоновости дня», кроссовер Geely Atlas Pro выйдет на российский рынок во втором квартале 2021 года, а его производство локализуют на белорусском заводе «БелДжи». 8

Футбол «Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи» Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).

Финансы Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5% Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора. 1,8K

Политика Документы о регистрации кандидата Бабарико передали в ЦИК Белоруссии Минск, 20 июня 2020, 14:12 — REGNUM Пакет документов для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата на пост президента Белоруссии был передан 20 июня в центральную избирательную комиссию представителем штаба кандидата, сообщили в пресс-службе предвыборного штаба Виктора Бабарико. 1

Происшествия Три человека утонули в Ленобласти за прошедшую пятницу В Ленинградской области за прошедшие сутки утонули сразу три человека, сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.

Политика Путин рассказал о поддержке Дагестана в ситуации с коронавирусом Республика Дагестан в ситуации с коронавирусной инфекцией может рассчитывать на поддержку всей России, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с медработниками.

Политика В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма Если Украина хочет добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, она должна сначала сделать демаркацию границ в этом районе и согласовать это с Россией. 448

Общество Путин обсудил с Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом, дополнительные койки в столице решено оставить.

Наука Обнаружили в Индийском океане зарождающийся континент В ходе исследования на расположенных в Индийском океане островах, которые находятся недалеко от Антарктиды, специалистам удалось установить, что континентальная кора тоже может образовываться в центре океанов. 13