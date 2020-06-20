Музыка
REGNUMУшел из жизни автор песни «На заре» группы «Альянс» Олег Парастаев
Москва, 20 июня 2020, 15:07 — REGNUM Сегодня, 20 июня, на 62 году ушел из жизни музыкант Олег Парастаев, автор популярной песни «На заре» группы Альянс. Об этом сообщила администрация его страницы в соцсети «ВКонтакте». По имеющейся информации, смерть автора и композитора наступила утром.
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Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
РИА Новости 03:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
По словам метеорологов, июль является самым дождливым месяцем в году, но пока в столице осадков ожидается меньше нормы.
Известия вчера в 05:00
Общество
Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади
На Красной площади в Москве в субботу, 20 июня, началась генеральная репетиция парада Победы.
Известия 03:51
Происшествия
В Уфе найдены тела детей, пропавших в октябре минувшего года
Вечером в минувшую пятницу, 19 июня, и утром в субботу, 20 июня, в реках Уфа и Белая на территории столицы Башкирии были обнаружены тела двух погибших детей, об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Вести.Ru 06:10
Происшествия
Полиция задержала одного фаната «Спартака» за акцию в поддержку клуба
Один фанат московского "Спартака" задержан полицией после акции в поддержку команды, сообщает Sport24.
Газета.Ru 05:51
Политика
В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 08:19
Политика
Путин продлил выплату надбавок врачам до конца лета
«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом»,— сказал господин Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ 07:34
Политика
Новак оценил уровень завершённости «Северного потока — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью Handelsblatt оценил уровень завершённости «Северного потока — 2».
RT на русском 06:27
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 03:43
Футбол
Уткин не видит шансов у «Ростова» на победу в матче с «Сочи»
Российский журналист Василий Уткин считает, что у юных футболистов «Ростова» нет шансов на победу в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».
ProstoProSport вчера в 08:38
Политика
В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято главой государства Владимиром Путиным в связи с устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа инфицированных коронавирусом.
RT на русском 07:55
Происшествия
В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента
Российская газета 05:18
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:18
Авто
Кроссовер Geely Atlas Pro станет пикапом
Как ранее сообщали «Автоновости дня», кроссовер Geely Atlas Pro выйдет на российский рынок во втором квартале 2021 года, а его производство локализуют на белорусском заводе «БелДжи».
Автоновости дня 02:40
Футбол
«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи»
Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).
Metaratings 01:17
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru вчера в 06:30
Политика
Документы о регистрации кандидата Бабарико передали в ЦИК Белоруссии
Минск, 20 июня 2020, 14:12 — REGNUM Пакет документов для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата на пост президента Белоруссии был передан 20 июня в центральную избирательную комиссию представителем штаба кандидата, сообщили в пресс-службе предвыборного штаба Виктора Бабарико.
REGNUM 07:12
Политика
Премьер-министр Армении не приедет на парад Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Москву на празднование Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
МонаВиста вчера в 12:00
Происшествия
Три человека утонули в Ленобласти за прошедшую пятницу
В Ленинградской области за прошедшие сутки утонули сразу три человека, сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.
78.ru 04:39
Политика
Facebook и Twitter удалили посты Трампа за нарушение авторских прав
Facebook и Twitter удалили посты президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав.
РЕН ТВ 00:18
Политика
Путин рассказал о поддержке Дагестана в ситуации с коронавирусом
Республика Дагестан в ситуации с коронавирусной инфекцией может рассчитывать на поддержку всей России, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с медработниками.
Взгляд.ру 07:47
Кино
Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах
Evo-rus.com вчера в 02:06
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина хочет добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, она должна сначала сделать демаркацию границ в этом районе и согласовать это с Россией.
РБК вчера в 01:54
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян призналась, что прощала измены любимому человеку
18 июня знаменитость решила ответить на вопрос фолловера, смогла бы она простить любимому человеку измену.
Woman.ru 18 июня в 12:27
Общество
Путин обсудил с Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом, дополнительные койки в столице решено оставить.
РИА Новости 07:39
Общество
Песков сообщил, что у него есть антитела к коронавирусу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо, работает и имеет антитела к инфекции.
Интерфакс 08:04
Наука
Обнаружили в Индийском океане зарождающийся континент
В ходе исследования на расположенных в Индийском океане островах, которые находятся недалеко от Антарктиды, специалистам удалось установить, что континентальная кора тоже может образовываться в центре океанов.
Evo-rus.com 03:37
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
ТАСС 02:03