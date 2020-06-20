Музыка

REGNUMREGNUMУшел из жизни автор песни «На заре» группы «Альянс» Олег Парастаев

Москва, 20 июня 2020, 15:07 — REGNUM Сегодня, 20 июня, на 62 году ушел из жизни музыкант Олег Парастаев, автор популярной песни «На заре» группы Альянс. Об этом сообщила администрация его страницы в соцсети «ВКонтакте». По имеющейся информации, смерть автора и композитора наступила утром.
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Умер песни «На заре» группы «Альянс» Олег Парастаев

ТАСС06:18

Умер Олег Парастаев, автор легендарного хита «На заре»

Комсомольская правда05:31

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс05:48

Умер автор песни «На заре» группы «Альянс»

РБК05:47

Умер автор песни «На заре»

РИА Новости06:04

Ушёл из жизни автор песни «На заре»

Life.ru05:12

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Газета.Ru06:40
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Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

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Женщина пострадала из-за взрыва в доме в Донецкой области Украины

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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле

По словам метеорологов, июль является самым дождливым месяцем в году, но пока в столице осадков ожидается меньше нормы.
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Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади

На Красной площади в Москве в субботу, 20 июня, началась генеральная репетиция парада Победы.
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Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

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В Уфе найдены тела детей, пропавших в октябре минувшего года

Вечером в минувшую пятницу, 19 июня, и утром в субботу, 20 июня, в реках Уфа и Белая на территории столицы Башкирии были обнаружены тела двух погибших детей, об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Вести.Ru 06:10
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Полиция задержала одного фаната «Спартака» за акцию в поддержку клуба

Один фанат московского "Спартака" задержан полицией после акции в поддержку команды, сообщает Sport24.
Газета.Ru 05:51
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Политика

В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщается на сайте Кремля.
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Политика

Путин продлил выплату надбавок врачам до конца лета

«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом»,— сказал господин Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ 07:34
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Политика

Новак оценил уровень завершённости «Северного потока — 2»

Министр энергетики России Александр Новак в интервью Handelsblatt оценил уровень завершённости «Северного потока — 2».
RT на русском 06:27
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Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров

Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
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Футбол

Уткин не видит шансов у «Ростова» на победу в матче с «Сочи»

Российский журналист Василий Уткин считает, что у юных футболистов «Ростова» нет шансов на победу в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».
ProstoProSport вчера в 08:38
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В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято главой государства Владимиром Путиным в связи с устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа инфицированных коронавирусом.
RT на русском 07:55
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Происшествия

В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента

Российская газета 05:18
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Общество

Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда

Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:18
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Авто

Кроссовер Geely Atlas Pro станет пикапом

Как ранее сообщали «Автоновости дня», кроссовер Geely Atlas Pro выйдет на российский рынок во втором квартале 2021 года, а его производство локализуют на белорусском заводе «БелДжи».
Автоновости дня 02:40
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Футбол

«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи»

Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru вчера в 06:30
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Политика

Документы о регистрации кандидата Бабарико передали в ЦИК Белоруссии

Минск, 20 июня 2020, 14:12 — REGNUM Пакет документов для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата на пост президента Белоруссии был передан 20 июня в центральную избирательную комиссию представителем штаба кандидата, сообщили в пресс-службе предвыборного штаба Виктора Бабарико.
REGNUM 07:12
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Политика

Премьер-министр Армении не приедет на парад Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Москву на празднование Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
МонаВиста вчера в 12:00
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Происшествия

Три человека утонули в Ленобласти за прошедшую пятницу

В Ленинградской области за прошедшие сутки утонули сразу три человека, сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.
78.ru 04:39
Политика

Facebook и Twitter удалили посты Трампа за нарушение авторских прав

Facebook и Twitter удалили посты президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав.
РЕН ТВ 00:18
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Политика

Путин рассказал о поддержке Дагестана в ситуации с коронавирусом

Республика Дагестан в ситуации с коронавирусной инфекцией может рассчитывать на поддержку всей России, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с медработниками.
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Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах

Evo-rus.com вчера в 02:06
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Политика

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

Если Украина хочет добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, она должна сначала сделать демаркацию границ в этом районе и согласовать это с Россией.
РБК вчера в 01:54
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Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян призналась, что прощала измены любимому человеку

18 июня знаменитость решила ответить на вопрос фолловера, смогла бы она простить любимому человеку измену.
Woman.ru 18 июня в 12:27
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Общество

Путин обсудил с Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом, дополнительные койки в столице решено оставить.
РИА Новости 07:39
Общество

Песков сообщил, что у него есть антитела к коронавирусу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо, работает и имеет антитела к инфекции.
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Обнаружили в Индийском океане зарождающийся континент

В ходе исследования на расположенных в Индийском океане островах, которые находятся недалеко от Антарктиды, специалистам удалось установить, что континентальная кора тоже может образовываться в центре океанов.
Evo-rus.com 03:37
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
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