Музыка

ДождьДождьУмер автор песни «На заре» Олег Парастаев

В возрасте 61 года умер бывший клавишник группы «Альянс» Олег Парастаев — он написал музыку и тест песни «На Заре». Об этом сообщается на его странице во «ВКонтакте». Фото: Олег Парастаев / «ВКонтакте»
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«На заре голоса зовут меня»: Умер автор легендарного хита, покорившего интернет спустя 32 года после создания

Комсомольская правда09:36

Умер автор песни «На заре» группы «Альянс»

РБК05:47

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

РИА Новости06:04

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс05:48

Умер автор песни «На заре» группы «Альянс» Олег Парастаев

ТАСС06:18

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Дождь05:37

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Газета.Ru06:40
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