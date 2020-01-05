Общество
RT на русскомУмер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко
Как уточняет агентство, на странице Павленко в Facebook было опубликовано его видеообращение, записанное до смерти. В нём он прощается, а также рассказывает о своём благотворительном проекте, связанном с онкологическими заболеваниями.
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Видеообращение скончавшегося от рака хирурга-онколога Павленко появилось в Сети
Народные новости05:00
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