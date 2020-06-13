Общество

ИзвестияИзвестияУмер брат главы Хабаровского края

В возрасте 67 лет скончался депутат законодательной думы Хабаровского края и брат главы региона Вячеслав Фургал. Об этом 13 июня сообщается на сайте правительства края.
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Брат главы Хабаровского края, депутат региональной думы умер из-за коронавируса

Депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, брат губернатора региона Сергея Фургала, умер в результате болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.
ТАССвчера в 22:49

Подробнее о событии

Источник: умерший брат хабаровского губернатора болел COVID-19

РИА Новости01:31

Ушел из жизни депутат Закдумы Хабаровского края Вячеслав Фургал

Губерниявчера в 23:54

От осложнений коронавируса скончался председатель комитета Хабаровской краевой думы Вячеслав Фургал

Дебри-ДВвчера в 23:07

Брат главы Хабаровского края, депутат региональной думы умер из-за коронавируса

ТАССвчера в 22:49

Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

Хабаровский край сегоднявчера в 21:55

Ушёл из жизни депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

AmurMedia.ruвчера в 21:42

Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

КП - Хабаровсквчера в 21:38
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Происшествия

В Якутии преподаватель СВФУ получал взятки

Следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия), сообщили ЯСИА в пресс-службе ведомства.
ИА ЯСИА 03:26
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
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Общество

В пекинских супермаркетах изъят из продажи лосось

Вести.Ru 04:43
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Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
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Шоу-бизнес

Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова

Актуальные Новости 05:04
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Общество

Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 05:30
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
5,6K
Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

Вести.Ru 00:47
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
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Шоу-бизнес

Муцениеце обратилась к Прилучному в Instagram

РИА Новости 03:32
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Космос

SpaceX запустила на орбиту еще 58 спутников связи Starlink

В субботу американская компания SpaceX запустила с космодрома во Флориде ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink.
Вести.Ru 05:45
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Гаджеты

Игровой графический процессор NVIDIA GA102 будет почти на четверть компактнее A100

Графический процессор GA102 будет лучше адаптирован под современные чипсеты, ввиду чего его площадь будет меньше.
Дни24 04:23
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Политика

Украина 15 июня откроет границу с Крымом

В незалежной решили с 15 июня начать работу трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом.
КП - Крым вчера в 12:28
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Кино

Релиз фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесен

Киностудия Warner Bros. отказалась от своих планов - выпустить фантастический фильм "Довод", который снял режиссер Кристофер Нолан в середине июля 2020 года.
Kinonews.ru 01:25
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Игры

Capcom анонсировала Resident Evil Village

Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com вчера в 13:27
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Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
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Политика

Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru 11 июня в 10:33
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Общество

В Крыму еще 22 человека заболели коронавирусом

Всего в республике зафиксировали 512 случаев заражения коронавирусом. В Крыму выздоровел 361 человек, еще 16 скончались.
Krym.News 03:17
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Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 11 июня в 16:11
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Футбол

Валенсия — Леванте 1:1

Матч ТВ вчера в 15:06
Политика

Путин уверен, что поправки к Конституции поддержат большинство россиян

Глава РФ Владимир Путин на церемонии в честь Дня России на Поклонной горе выразил уверенность, что большинство жителей страны поддерживают необходимость внесения поправок в Конституцию России, передает RT.
Аргументы и Факты вчера в 07:53
20K
Происшествия

Во Франции потушили пожар на атомной подлодке

РБК 04:08
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Политика

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru вчера в 01:59
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Происшествия

Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
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Фигурное катание

Тренер Брайан Орсер войдет в команду фигуристки Рики Кихиры

РИА Новости 05:10
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Самарской области

Самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный МЧС.
Газета.Ru 05:04
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Шоу-бизнес

Невестка Аллы Пугачевой полностью оголилась перед камерой

Невестка Аллы Пугачевой полностью оголилась перед камерой Алена Краснова продемонстрировала прелести.
Экспресс газета 03:52
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
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Авто

Lexus анонсировал премьеру нового Lexus IS

Мировая премьера седана Lexus IS нового поколения пройдет 16 июня в формате прямой трансляции на странице Lexus в Facebook.
Автоновости дня вчера в 07:01
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Сергей Иванович Фургал
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
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