Общество
ИзвестияУмер брат главы Хабаровского края
В возрасте 67 лет скончался депутат законодательной думы Хабаровского края и брат главы региона Вячеслав Фургал. Об этом 13 июня сообщается на сайте правительства края.
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с чего всё началось
Депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, брат губернатора региона Сергея Фургала, умер в результате болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.ТАССвчера в 22:49
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Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
Хабаровский край сегоднявчера в 21:55
Ушёл из жизни депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
AmurMedia.ruвчера в 21:42
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