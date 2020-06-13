Депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, брат губернатора региона Сергея Фургала, умер в результате болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

с чего всё началось

В возрасте 67 лет скончался депутат законодательной думы Хабаровского края и брат главы региона Вячеслав Фургал. Об этом 13 июня сообщается на сайте правительства края.

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