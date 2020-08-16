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ТАСС
ТАСС

Умер брат президента США Роберт Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что его младший брат Роберт умер в субботу. Заявление президента распространила пресс-служба Белого дома.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром.
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РБК

Трамп сообщил о смерти своего младшего брата

РБК22:39
RT на русском

Трамп сообщил о смерти своего брата Роберта

RT на русском22:50
Комсомольская правда

Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Комсомольская правда22:44
Телеканал 360°

Умер младший брат Трампа

Телеканал 360°22:40
Коммерсантъ

Умер младший брат Дональда Трампа

Коммерсантъ23:08
РИА Новости

Умер брат Дональда Трампа

РИА Новости22:35
ТАСС

Умер брат президента США Роберт Трамп

ТАСС22:33

NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

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