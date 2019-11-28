Вербек работал ассистентом Гуса Хиддинка в сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2002 года, а затем помогал Дику Адвокату в этой же команде на ЧМ-2006. После этого он возглавлял национальные команды Австралии и Омана.

Происшествия Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Здоровье Скворцова назвала эталонной российскую модель здравоохранения Несмотря на наличие недостатков, система здравоохранения в России является одной из эталонных в мире.

Здоровье Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

Политика Макрон ответил на послание Путина о неразмещении ракет в Европе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет.

Энергетика Банк «Траст» пригрозил нефтяной компании из ХМАО банкротством Ruspetro начала получать убытки после падения цен на нефть в 2014 году. К концу 2017 года чистый долг компании превысил $364 млн.

Шоу-бизнес Павел Табаков вступился за Кристину Асмус после откровенной сцены Молодой актёр Павел Табаков встал на сторону своей коллеги Кристины Асмус, против которой развернулась ожесточенная травля после её съемок в фильме «Текст».

Общество В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции «На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).

Фигурное катание Алина Загитова попробовала себя в гончарном деле Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом в рамках японского шоу попробовала себя в гончарном деле.

Политика Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.

Общество «Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.

Общество Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.