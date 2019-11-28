Футбол

Sport24.ruSport24.ruУмер бывший ассистент Хиддинка и Адвоката

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Вербек работал ассистентом Гуса Хиддинка в сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2002 года, а затем помогал Дику Адвокату в этой же команде на ЧМ-2006. После этого он возглавлял национальные команды Австралии и Омана.
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