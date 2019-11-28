Футбол
Sport24.ruУмер бывший ассистент Хиддинка и Адвоката
Вербек работал ассистентом Гуса Хиддинка в сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2002 года, а затем помогал Дику Адвокату в этой же команде на ЧМ-2006. После этого он возглавлял национальные команды Австралии и Омана.
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Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
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Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Общество
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Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Футбол
Мальме – Динамо Киев. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги Европы?
Матч 5 тура групповой стадии Лиги Европы Мальме – Динамо Киев состоится в четверг 28 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Сведбанк.
Авто
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Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
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Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
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Космос
В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости
Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
Общество
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Ранее логистикой в сфере здравоохранения озаботился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов из ЛДПР.
Происшествия
Члена движения «Голос» приговорили к обязательным работам за угрозы
Мировой судья в подмосковных Химках в четверг приговорил к 320 часам обязательных работ члена совета движения "Голос" Романа Удота за угрозы журналистам НТВ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
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Спорт
ОКР исключил выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
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Зенит — Лион 2:0
Политика
В НАТО согласовали сокращение взноса США в бюджет альянса
США будут платить меньше, а Германия — больше, то есть сейчас США и Германия будут платить одинаково, почти по 16% от бюджета.