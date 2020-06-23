Общество

Российская газетаРоссийская газетаСкончался бывший сенатор Евгений Тарло

Бывший член Совета Федерации от Тамбовской области Евгений Тарло скончался во вторник на 63-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на действующего сенатора от этого региона Алексея Кондратьева.
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Евгений Тарло
Российский юрист
Российский юрист и государственный деятель, доктор юридических наук, автор ряда книг по адвокатуре и праву.
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