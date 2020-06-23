Общество
Российская газетаСкончался бывший сенатор Евгений Тарло
Бывший член Совета Федерации от Тамбовской области Евгений Тарло скончался во вторник на 63-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на действующего сенатора от этого региона Алексея Кондратьева.
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Общество
Россиянам могут предоставить новую выплату в 10 тысяч рублей
Поводом для обсуждения дополнительной выплаты стало недовольство многих граждан страны в связи с тем, что выплаты в размере 10 тыс. рублей направили только на поддержку семей с детьми от трёх до 16 лет.
Бел.Ру 02:34
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Общество
Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более ₽5 млн в год.
РБК 10:22
Экономика
Сенатор прокомментировал увеличение пенсий по старости
Ранее стало известно, что, согласно проекту основных характеристик бюджета ПФР, средний размер пенсий по старости в текущем году вырастет до 17 432 рублей.
Газета.Ru 11:00
Армия и оружие
Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»
Агентство «Defense Express» обнародовало сообщение представителей предприятия, в котором говорилось о том, что во время тестов ракеты, на нее попытались воздействовать российские военные.
ГЛАС.RU 09:01
Футбол
РФС оштрафовал ЦСКА за расизм со стороны болельщиков
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать московский ЦСКА за поведение болельщиков на матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита".
Вести.Ru 11:00
Общество
Владимир Путин продлил выплаты медработникам еще на два месяца
Президент России объявил о продлении стимулирующих выплат для медицинских работников до 15 сентября.
Вестирама.ру 10:37
Политика
Трамп пригрозил сроком до 10 лет за порчу памятников в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.
RT на русском 07:05
Политика
Путин назвал основное условие вступления в силу поправок к Конституции
В ходе обращения к россиянам глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что поправки в Конституцию России приобретут силу лишь в том случае, если граждане страны их поддержат.
Журналистская правда 11:01
Политика
Путин призвал к осторожности до появления вакцины от коронавируса
Пока не появится надежная вакцина, нужно быть очень осторожными. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам.
Российская газета 10:24
Политика
Путин назвал регионы со сложной обстановкой по коронавирусу
Москва, 23 июня 2020, 17:16 — REGNUM Регионы, в которых эпидемиологическая обстановка по коронавирусу остаётся сложной, назвал президент России Владимир Путин 23 июня в ходе своего обращения к согражданам.
REGNUM 10:16
Экономика
ЦБ: Снижение ключевой ставки не приведет к обесцениванию доходов
Центробанк может снижать ключевую ставку без риска обесценивания зарплат и сбережений россиян.
Российская газета 07:00
Общество
Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии
Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии».
Ведомости вчера в 05:43
Авто
«Автокод» назвал 6 беспроблемных авто на вторичном рынке России
SpeedMe вчера в 03:05
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина организовала домашний показ мод
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина организовала на дому показ мод.
Дни24 вчера в 10:32
Культура
Елена Степаненко ответила на сообщение о закрытии своего шоу
Rambler News Service 06:41
Футбол
Попов: после матча с «Сочи» написали Губерниев и Уткин
Вратарь «Ростова» Денис Попов рассказал, кто поддержал его после матча с «Сочи» (1:10), в котором он стал лучшим игроком.
Metaratings 01:58
Политика
Путин 23 июня обратится к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом
Сегодня, 23 июня, президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам для подведения предварительных итогов борьбы с коронавирусом.
78.ru 05:50
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия вчера в 09:51
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 09:44
Экономика
«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей
По данным источников издания, стоимость контракта составила около 160 млрд руб. Договор на работы был заключен в конце мая.
Коммерсантъ 02:59
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе
О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
Происшествия
Защита издателя «Медиазоны» Верзилова обжаловала его арест
Сторона защиты издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова подала жалобу на его арест на 15 суток за мелкое хулиганство.
ТАСС 09:17
Происшествия
В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ
В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
Газета.Ru вчера в 09:32
Футбол
Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
REGNUM 21 июня в 10:30
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы в Москву на парад Победы
Новые Известия 02:01
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
Армия и оружие
Курганмашзавод представит на Параде Победы в Москве 41 боевую машину
Главной гордостью предприятия станет обновлённый БМП «Курганец-25».
Zauralonline.ru 08:48