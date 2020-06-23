Общество

ТАССТАССУмер бывший член Совфеда Евгений Тарло

Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил сенатор Алексей Кондратьев, который сменил Тарло в СФ.
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Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло

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Найден мертвым бывший член Совфеда Евгений Тарло

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Национальная служба новостей07:57

Умер вице-президент федерального союза адвокатов РФ Евгений Тарло

Комсомольская правда04:54
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Общество

У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание

У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
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Кремль отреагировал на замечание о цитате Гитлера в статье Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на замечание историка, утверждавшего, что в статье Владимира Путина о Второй мировой войне была использована неподтвержденная цитата, приписанная нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру.
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В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

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Политика

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Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
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Общество

Ледокол «Арктика» проходит заключительные ходовые испытания

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Украина заявила о задолжавшей ей сотни миллионов долларов России

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Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню

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Происшествия

Военного наемника посадили за нападение на дом россиянина

Туапсинский районный суд Краснодарского края приговорил к восьми годам лишения свободы военного наемника Дениса Карабана за нападение на дом местного жителя и вымогательство у него земли.
Lenta.ru 07:39
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Осужден фигурант дела о хищении при стройке резиденции Путина

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Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

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Полиция задержала еще около 30 фанатов «Спартака»

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Осужденный за шпионаж в России Уилан решил не обжаловать приговор

Гражданин США Пол Уилан, бывший морской пехотинец, осужденный на 16 лет за шпионаж в России, решил не обжаловать приговор.
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ЦСКА продлил контракт с Марадишвили

Контракт Константина Марадишвили с ПФК ЦСКА теперь рассчитан до окончания сезона-2024/25.
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В Крыму учёные провели 3D-съемку пещеры Таврида

Учёные, представляющие Крымский федеральный университет, провели 3D-съемку пещеры Таврида, являющейся очень важной для истории, так как после окончания создания научного рекреационного комплекса её внешний вид очень сильно измениться.
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Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
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Армия и оружие

Три типа комплексов «Панцирь» пройдут по Красной площади 24 июня

Зрители парада Победы 24 июня смогут увидеть три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" на Красной площади.
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Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

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Роскачество рассказало о проверке куриного филе

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Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе

О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
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Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

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В Сети показали изображения новой Lada Granta

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Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
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Евгений Тарло
Российский юрист
Российский юрист и государственный деятель, доктор юридических наук, автор ряда книг по адвокатуре и праву.
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