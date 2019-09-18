Футбол
Нева СпортУмер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Сегодня утром не стало Фернандо Риксена. «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых. pic.twitter.com/MyFoI6CbEF — ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 18, 2019 Риксен был игроком петербургского клуба с 2006 по 2009 годы.
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Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
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План интеграции РФ и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко могут уже 8 декабря утвердить программу интеграции двух стран.
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Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
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Как ранее писал News.ru, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Киеве готовы к встрече по газу, которая будет проходить с участием делегаций России и Европейского союза.
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REGNUM 06:51
Футбол
Гончаренко рассказал, в чем причина большого количества травм в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» рассказал о череде травм в команде и об их причинах.
Sport24.ru 10:55
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Игры
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Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.
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В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
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Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.
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Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что станет защищать актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.
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Обвиняемый в изнасиловании врача в Саратове был ранее судим
Следователи во вторник задержали 55-летнего ранее неоднократно судимого и имеющего непогашенную судимость местного жителя, которому в среду предъявили обвинение в изнасиловании.
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Спорт-Экспресс 11:00
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
В Военно-морских Силах США подтвердили, что попавшее в интернет видео с НЛО подлинное.
Свободная Пресса 01:47
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Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Специалисты установили причину появления отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз-09», однако общественности эту информацию раскрывать не будут, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Lenta.ru 05:50
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В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
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Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
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