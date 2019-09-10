Футбол

РЕН ТВРЕН ТВУмер бывший футболист «Зенита» Марк Гек

Мастер спорта СССР и бывший защитник футбольного клуба "Зенит" Марк Гек скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.
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Бывший защитник «Зенита» Гек скончался на 87-м году жизни

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Футболист
Советский футболист, защитник. Мастер спорта СССР. Воспитанник ленинградского «Динамо», также играл за «Динамо» в хоккей с шайбой и хоккей с мячом 1954-1955). В 1955 году был приглашён в «Зенит».
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