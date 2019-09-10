Футбол
РЕН ТВУмер бывший футболист «Зенита» Марк Гек
Мастер спорта СССР и бывший защитник футбольного клуба "Зенит" Марк Гек скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:07, Вашингтон
Футбол
Болгария U21 — Россия U21: Чалов сыграет с первых минут
Во вторник, десятого сентября, молодёжная сборная России проведёт поединок против команды Болгарии в рамках второго тура отборочного этапа первенства Европы-2021.
Sport.ru 13:14
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Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности
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РИА Новости вчера в 06:48
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Ученые сообщили СМИ, как килограмм жира на животе влияет на жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
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США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
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Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
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Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Финансы
В ЦБ связали снижение курса рубля с операциями крупных компаний
Эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка».
Известия 10:49
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В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области
Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области заявляли, что площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.
RT на русском 13:03
Общество
В ставке Гитлера на Украине обнаружили тайное убежище
В ставке Адольфа Гитлера "Вервольф" под Винницей археологи обнаружили подземное четырёхэтажное здание.
Life.ru 13:33
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Кино
Новый Джокер не встретится с Бэтменом Паттинсона
Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филиппс опроверг слухи о возможном появлении злодея в исполнении Хоакина Феникса в новых фильмах про Бэтмена.
Piter.tv 08:03
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Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
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Сирия приготовилась к нападению Израиля
Сообщается, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску.
Lenta.ru 02:27
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Рада получила представление Зеленского о роспуске ЦИК
В Верховную раду Украины поступило представление украинского президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава Центральной избирательной комиссии страны.
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Компания Apple презентовала новый iPad
Известия 13:51
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Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
Правительство Италии во главе с Конте получило доверие в Сенате
Новое коалиционное правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в верхней палате (Сенате) национального парламента.
ТАСС 13:24
Политика
СМИ сообщают, что выигравший выборы в Мосгордуму депутат пропал
Победивший на выборах кандидат в Мосгордуму от партии "Справедливая Россия" Александр Соловьев исчез.
Газета.Ru 12:54
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Российский олигарх загнал Европу в тупик
Окружной суд Хельсинки 10 сентября начал слушание дела российского бизнесмена Бориса Ротенберга против банков Handelsbanken, Nordea, Yrityspankki Oyj (ОР) и Danske Bank, которые заблокировали его счета и тем самым лишили возможности не только платить налоги, но и оплачивать коммунальные счета.
Lenta.ru 13:46
Футбол
Азар тренировался в общей группе «Реала»
Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар приступил к тренировкам в общей группе после травмы, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Армия и оружие
Документы о начале Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30