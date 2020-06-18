Политика
BFM.ruУмер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации главы республики. О его смерти также сообщают телеграм-каналы Mash и «Подъем».
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с чего всё началось
28 января Игнатьева исключили из "Единой России", а 29 января Путин отрешил его от должности главы Чувашии "в связи с утратой доверия". В конце мая стало известно, что Игнатьев оспорил в Верховном суде указ президента о своей отставке. Заседание было назначено на 30 июня.Интерфаксвчера в 15:18
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