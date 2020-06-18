Политика

BFM.ruBFM.ruУмер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации главы республики. О его смерти также сообщают телеграм-каналы Mash и «Подъем».
Читать в источнике
Комментировать2,5K
с чего всё началось

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса

28 января Игнатьева исключили из "Единой России", а 29 января Путин отрешил его от должности главы Чувашии "в связи с утратой доверия". В конце мая стало известно, что Игнатьев оспорил в Верховном суде указ президента о своей отставке. Заседание было назначено на 30 июня.
Интерфаксвчера в 15:18

Подробнее о событии

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

РБКвчера в 15:30

Михаил Игнатьев умер от коронавируса

Мой город Чебоксарывчера в 16:01

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Коммерсантъвчера в 15:54

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

РИА Новостивчера в 21:00

Аксаков о смерти Игнатьева: «Коронавирус не жалеет никого»

PRO Город Чебоксарывчера в 16:30

Умер экс-глава Чувашии Игнатьев

Интерфакс - Россиявчера в 15:16

Скончался Михаил Игнатьев

Правда ПФОвчера в 15:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:16, Ашберн
Футбол

Роналдо назвал четырёх лучших футболистов в истории

Metaratings вчера в 16:53
1
Экономика

Россия намерена разорвать налоговое соглашение с Кипром

Власти России и Кипра все еще не пришли к консенсусу касательно изменения налогового соглашения.
Городовой 03:01
35
Путешествия

Названы самые бюджетные направления для поездок по России в июле

Специалисты назвали самые дешевые направления в России в июле. В числе наиболее бюджетных оказались Москва и Астрахань.
РЕН ТВ 01:18
5
Армия и оружие

Украина провела боевые испытания крылатой ракеты

На полигоне под Одессой впервые прошли летные испытания со штатной боевой частью крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 19:27
15
Политика

В МИД РФ прокомментировали сроки открытия границ со странами Европы

"Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано", – рассказали представители МИД России.
Москва 24 вчера в 07:56
26
Кино

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

ИнфоСМИ вчера в 08:56
129
Политика

Помпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майк Помпео счел экс-помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона предателем.
Известия 01:53
22
Шоу-бизнес

Максим Фадеев причислил артистов своего лейбла к проституткам

Максим Фадеев сравнил потребительское отношение бывших артистов своего лейбла MALFA с проституцией.
KM.ru 17 июня в 05:22
25
Энергетика

Польша подсчитывает убытки от отказа от российского газа

Недавно Польша отказалась от российского газа. Здесь сыграла роль русофобия и слепое лояльное отношение к США.
ToDay News Ufa вчера в 22:40
90
Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
3K
Кино

Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»

Стал доступен титульный лист черновика сценария с намеками на сюжет.
Киноафиша России вчера в 05:09
3
Спорт

Ролевая стратегия Pathway стала бесплатной в Epic Games Store

3DNews вчера в 13:12
3
Экономика

Родственники Босова закрыли первую сделку с его активами

Наследники Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае, совершили первую сделку с его активами.
РБК 03:01
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
2,4K
Армия и оружие

ВСУ разрушили водоводную подстанцию в Горловке

Подкачивающая станция водовода Северский-Донецк-Донбасс была полностью разрушена в результате массированного артиллерийского удара по Горловке в Донецкой народной республике.
Политическая Экспертиза 02:18
Экономика

Глава РФПИ рассказал о прошедших стадию «отрицания» инвесторах

Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, за время пандемии инвесторы прошли несколько стадий.
РБК 03:00
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
2,9K
Происшествия

В Крыму задержали украинца при попытке незаконно проникнуть в Россию

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося незаконно проникнуть в Россию.
RT на русском 02:10
4
Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
7,4K
Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
105
Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
280
Политика

Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию

Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47
3,5K
Шоу-бизнес

Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения

18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр вчера в 05:53
51
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 17 июня в 03:13
6K
Шоу-бизнес

Домогаров объяснил свой пост в поддержку Ефремова

REGNUM 01:28
1,3K
Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ вчера в 08:56
115
Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
169
Политика

Премьер Японии не приедет на парад Победы в Москве, сообщили СМИ

РИА Новости 03:10
2
Футбол

Тарпищев: жалко Карпина и «Ростов». Они весь сезон пахали, а теперь страдают

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал ситуацию с «Ростовом».
Чемпионат 02:21
Здоровье

Как определить рак по запаху, рассказала врач

Врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева рассказала о том, как неприятный запах тела может просигнализировать о наличии онкологии.
Live24 вчера в 14:56
26
ещё по теме
Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 по 29 января 2020. Отстранен от должности Главы в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 29 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное