А в конце января в СМИ появилась видеозапись того, как Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. 28 января Игнатьева исключили из "Единой России", а 29 января Путин отрешил его от должности главы Чувашии "в связи с утратой доверия".

с чего всё началось

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации главы республики. О его смерти также сообщают телеграм-каналы Mash и «Подъем».

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