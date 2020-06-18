Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЭкс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19. С февраля нынешнего года, после отставки, Игнатьев находился на лечении в Санкт-Петербурге. В мае бывший глава региона был переведён в реанимацию с двухсторонним воспалением лёгких.
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Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса

28 января Игнатьева исключили из "Единой России", а 29 января Путин отрешил его от должности главы Чувашии "в связи с утратой доверия". В конце мая стало известно, что Игнатьев оспорил в Верховном суде указ президента о своей отставке. Заседание было назначено на 30 июня.
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Российский государственный и политический деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 по 29 января 2020. Отстранен от должности Главы в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 29 января 2020 года.
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