Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.

Политика Евросоюз разработает свой аналог американского «акта Магнитского» Евросоюз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с "актом Магнитского", сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Авто Водителям дали советы по прогреву машин зимой Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.

Общество Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.

Общество В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.

Авто Можно ли вставить в зимние шины потерянные шипы Ремонтные шипы применяются только в тех случаях, когда оригинальная деталь утеряна в процессе эксплуатации, но держатся они не так долго, как этого хотелось бы владельцу авто.

Игры Появилась информация о новой игре популярной серии BioShock Новая часть популярной серии игр BioShock уже находится в разработке. Об этом 9 декабря сообщил официальный сайт 2K Games.

Общество В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.