Общество
ИнтерфаксУмер бывший глава ФРС США Пол Волкер
Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
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Спорт
Исполком WADA лишил Россию права участия в Олимпиадах на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
Происшествия
Рэперов HammAli & Navai обстреляли из-за отказа сделать селфи
Рэперов HammAli & Navai (настоящие имена — Александр Громов и Наваи Бакиров) обстреляли за отказ сделать селфи с посетителями их концерта в Липецке, сообщает Mash.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве
Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Политика
В Париже начался нормандский саммит
Политика
Евросоюз разработает свой аналог американского «акта Магнитского»
Евросоюз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с "актом Магнитского", сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Происшествия
Суд арестовал экс-заведующую роддома № 27 по делу о халатности
Савеловский районный суд заключил под стражу экс-заведующую филиалом родильного дома ГКБ имени Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает Агентство "Москва".
Общество
Медведев подписал постановление о Всероссийской переписи населения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году.
Спорт
Ласицкене назвала решение WADA позором
Происшествия
Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Общество
Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам
Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Футбол
«Крузейро» впервые вылетел из высшего дивизиона Бразилии
По итогам сезона «Крузейро» впервые в своей истории вылетел из высшего дивизиона Бразилии.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
В Турции все-таки ввели налог на проживание туристов в отелях. Соответствующий указ опубликовал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Авто
Можно ли вставить в зимние шины потерянные шипы
Ремонтные шипы применяются только в тех случаях, когда оригинальная деталь утеряна в процессе эксплуатации, но держатся они не так долго, как этого хотелось бы владельцу авто.
Игры
Появилась информация о новой игре популярной серии BioShock
Новая часть популярной серии игр BioShock уже находится в разработке. Об этом 9 декабря сообщил официальный сайт 2K Games.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Кино
В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»
В Сеть попали кадры предстоящего фантастического боевика «Годзилла против Конга», запечатлевшее схватку двух гигантских монстров.
Политика
Путин и Зеленский впервые вместе показались на публике
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщается на сайте президента страны.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Экономика
Изменения климата снизят капитализацию компаний на $2,3 трлн
Капитализация компаний в самых различных сферах экономики может снизиться на сумму от $1,6 трлн до $2,3 трлн из-за ужесточения нормативных требований в связи с изменением климата.
Культура
Работы Матисса, Дали, Кандинского и Шагала выставят на аукционе в Москве за 1 рубль
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.