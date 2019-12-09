Общество

ИнтерфаксИнтерфаксУмер бывший глава ФРС США Пол Волкер

Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
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Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер

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Умер победивший в 1970-х инфляцию в США экс-глава ФРС Пол Волкер

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Умер экс-глава ФРС США Пол Волкер

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Бывший глава ФРС Пол Волкер скончался в возрасте 92 лет

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В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер

ТАСС10:47

Умер бывший глава ФРС Пол Волкер

РИА Новости09:24
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Исполком WADA лишил Россию права участия в Олимпиадах на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
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Рэперов HammAli & Navai обстреляли из-за отказа сделать селфи

Рэперов HammAli & Navai (настоящие имена — Александр Громов и Наваи Бакиров) обстреляли за отказ сделать селфи с посетителями их концерта в Липецке, сообщает Mash.
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Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве

Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
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В Париже начался нормандский саммит

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Евросоюз разработает свой аналог американского «акта Магнитского»

Евросоюз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с "актом Магнитского", сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Интерфакс 10:59
Политика

13 глав ведомств прибыли с Зеленским на саммит «нормандской четвёрки»

News.ru 09:26
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Суд арестовал экс-заведующую роддома № 27 по делу о халатности

Савеловский районный суд заключил под стражу экс-заведующую филиалом родильного дома ГКБ имени Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 вчера в 13:40
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Медведев подписал постановление о Всероссийской переписи населения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году.
РБК 10:22
Спорт

Ласицкене назвала решение WADA позором

Аргументы и Факты 08:50
Происшествия

Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
REGNUM 02:44
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Общество

Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам

Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
BFM.ru 11:45
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Футбол

«Крузейро» впервые вылетел из высшего дивизиона Бразилии

По итогам сезона «Крузейро» впервые в своей истории вылетел из высшего дивизиона Бразилии.
Bookmaker-ratings.ru 00:41
Происшествия

Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

RT на русском 04:55
Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

В Турции все-таки ввели налог на проживание туристов в отелях. Соответствующий указ опубликовал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 10:18
Происшествия

Суд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

ТАСС 11:28
Общество

Прокуратура начала проверку из-за видео с матерящимся мэром Липецка

РБК 11:41
Авто

Можно ли вставить в зимние шины потерянные шипы

Ремонтные шипы применяются только в тех случаях, когда оригинальная деталь утеряна в процессе эксплуатации, но держатся они не так долго, как этого хотелось бы владельцу авто.
Car.ru 09:12
Игры

Появилась информация о новой игре популярной серии BioShock

Новая часть популярной серии игр BioShock уже находится в разработке. Об этом 9 декабря сообщил официальный сайт 2K Games.
REGNUM 11:38
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Кино

В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»

В Сеть попали кадры предстоящего фантастического боевика «Годзилла против Конга», запечатлевшее схватку двух гигантских монстров.
Культуромания 10:29
Политика

Путин и Зеленский впервые вместе показались на публике

Московский Комсомолец 11:43
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщается на сайте президента страны.
Пятый канал 07 декабря в 18:53
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
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Изменения климата снизят капитализацию компаний на $2,3 трлн

Капитализация компаний в самых различных сферах экономики может снизиться на сумму от $1,6 трлн до $2,3 трлн из-за ужесточения нормативных требований в связи с изменением климата.
Известия 05:01
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Работы Матисса, Дали, Кандинского и Шагала выставят на аукционе в Москве за 1 рубль

Интерфакс 07:42
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Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры

Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Российская газета 11:23
Общество

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
Газета.Ru вчера в 22:11
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:34
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Пол Волкер
Американский экономист
Американский экономист и государственный деятель. Ранее занимал должности заместителя министра финансов США, президента Федерального резервного банка Нью-Йорка и председателя правления Федеральной резервной системы США.
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