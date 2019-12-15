Общество

Газета.RuГазета.RuСкончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира. Как стало известно, журналист скончался ночь, с 14 на 15 декабря.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище

Российская газета09:45

Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

ТАСС05:21

Умер журналист Михаил Ненашев

РИА Новости04:26

Умер бывший глава Гостелерадио СССР Михаил Ненашев

Интерфакс05:03

Умер экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

Известия04:48

Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

RT на русском04:36

Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

РБК05:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Фигурное катание

Мишин о конфликте Тутберидзе и Плющенко: люди уже озверели от злобы

Газета.Ru 09:32
Биатлон

Российские биатлонисты стали шестыми в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Газета.Ru 09:50
Происшествия

Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста

Российская газета 06:47
Политика

Песков назвал условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы разрешить конфликт в Донбассе, необходимо заслужить политический авторитет у себя в стране.
REGNUM 09:51
Происшествия

На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
REGNUM 05:40
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
РИА Новости 09:08
Экономика

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru 12 декабря в 10:09
Авто

Mitsubishi Pajero получит платформу от Nissan Patrol

Японские автопроизводители в рамках соглашения выпустят новый Mitsubishi Pajero, который будет создан на базе уже знакомого Nissan Patrol.
Актуальные Новости 04:36
Общество

Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Футбол

Александр Ломовицкий сыграл в футбол с друзьями Дениса Глушакова

"Мои друзья-футболисты и все участники просто красавцы — зажгли на поле и порадовали всех, кто пришел посмотреть футбол", - написал Денис Глушаков в своих соцсетях.
Тульская пресса 06:06
Армия и оружие

Зенитный ракетный полк Ленобласти перевооружился на систему С-400

Комплекс противовоздушной обороны Западного военного округа, который расположен в Ленинградской области, перевооружился на ЗРС С-400.
News.ru 09:22
Общество

Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов

Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
Коммерсантъ 06:45
Авто

Производство Lada Vesta SW Sport начнется в марте 2020 года

Производство спортивного универсала LADA Vesta SW Sport, который уже не раз видели на тестах, начнется в марте 2020 года.
Автоновости дня вчера в 04:14
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК вчера в 02:01
Политика

Кремль назвал условия транзита газа через Украину

Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
BFM.ru 09:14
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до понедельника, 16 декабря, из-за снега и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Известия 01:15
Общество

В Mail.ru назвали опасным прецедентом уголовное дело против Nginx

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка.
News.ru 09:11
Здоровье

Боль в спине может указывать на рак поджелудочной железы

Следует обратить внимание на боли в области живота или спины. Особенно, если они усиливаются после приема пищи или в лежачем положении.
ToDay News Ufa вчера в 04:42
Происшествия

В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

Российская газета 09:12
Политика

Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Военное обозрение 08:36
Общество

«Новая газета» опубликовала расписки провокаторов против штаба Любови Соболь, один из них получил 850 тысяч рублей

Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь получали за это деньги, пишет «Новая газета» со ссылкой на расписки провокаторов.
Дождь 07:04
Единоборства

Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде

Allboxing.ru 01:57
Происшествия

В Калуге нашли подростков, живших в канализации

В Калуге двое подростков сбежали из дома и поселились в канализационном люке.
РИА Новости 05:55
Космос

Вес российских космонавтов ограничили для полетов на Луну

Взгляд.ру 13 декабря в 20:42
Политика

Зеленский о минских соглашениях: это наша страна, и нам виднее

Позже Зеленский заявил украинским СМИ, что интервью не давал – его "что-то спросили", а он "что-то ответил".
Вести.Ru 06:04
Политика

Песков назвал Россию «островком стабильности»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире глобальных сдвигов Россия «остаётся островком стабильности».
RT на русском вчера в 15:17
Политика

Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Вести.Ru 09:17
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru вчера в 14:56
Главное