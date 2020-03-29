Общество

КоммерсантъКоммерсантъУмер бывший глава Мосгоризбиркома Горбунов

Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов умер в возрасте 66 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter. На прошлой неделе он объявил, что покидает свой пост по состоянию здоровья.
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Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Дождь08:17

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Интерфакс08:16

Биография бывшего главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова

ТАСС12:22

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

РИА Новости08:45

На здании Мосгоризбиркома может появиться памятная табличка экс-главе МГИК Валентину Горбунову

Агентство Москва08:45

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Валентина Горбунова

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:47

Умер экс‑председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

РИАМО08:42
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Общество

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
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Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

Газета.Ru 13:54
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Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался

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Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России

В России за сутки скончались четыре пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция".
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Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
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В Мадриде подготовили еще одно здание под морг

В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
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Жителям Москвы понадобятся специальные пропуска для выхода из дома. Они понадобятся после публикации отдельного акта.
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В Мурманской области на две недели будет ограничен въезд в города Кировск и Апатиты.
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В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

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