Общество
ИнтерфаксУмер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Валентина Горбунова
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:47
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Общество
К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40
Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
Как сообщает информационное агентство Live24, в случае блокировки карт банки теперь обязаны сообщать клиенту о причине, повлекшей принятие подобного решения.
Общество
Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок
Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Общество
Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома
"Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в Москве начали по громкой связи предупреждать людей на улицах о необходимости вернуться домой.
Здоровье
В Екатеринбурге временно приостановят плановый прием в больницах
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков распорядился приостановить плановый прием в медучреждениях и государственных клиниках с 30 марта по 3 апреля.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ
Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово просят эвакуировать их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
СК проверяет блогершу, похваставшуюся прогулками вместо карантина
Блогерша заявила, что теперь «делает что хочет». После этого женщину стали замечать в местных кафе и спортзале.
Армия и оружие
NI назвал «вызовом из прошлого» бомбардировщик Су-24
Эксперты издания сообщают, что советский Су-24 схож с General Dynamics F-111, который создавался примерно в тот же временной период.
Общество
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
Исаакиевский собор провел Божественную Литургию и закрылся
Сегодня, 29 марта, собор провел последнее богослужение, Литургию Василия Великого, на которой присутствовало гораздо меньше человек, чем обычно.
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Общество
Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу
Россияне, решившие на длинные выходные выбраться из города, могут оказаться в неприятной ситуации.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Музыка
Лидер Little Big представил «карантинную» версию своей песни
Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Политика
Путин поручит начать проектные работы для газопровода «Сила Сибири-2»
Президент России Владимир Путин обсудил с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером строительство газопровода «Сила Сибири-2» для поставок в Китай.