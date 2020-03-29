Общество

ИнтерфаксИнтерфаксУмер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы МГИК Валентина Горбунова

Агентство Москва09:02

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Валентина Горбунова

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:47

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Интерфакс08:16

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

РБК08:20

Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

ТАСС08:19

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Дождь08:17

Умер экс‑председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

РИАМО08:42
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К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
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Как сообщает информационное агентство Live24, в случае блокировки карт банки теперь обязаны сообщать клиенту о причине, повлекшей принятие подобного решения.
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Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
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"Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в Москве начали по громкой связи предупреждать людей на улицах о необходимости вернуться домой.
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В Екатеринбурге временно приостановят плановый прием в больницах

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков распорядился приостановить плановый прием в медучреждениях и государственных клиниках с 30 марта по 3 апреля.
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Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
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Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
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Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
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Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
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Эксперты издания сообщают, что советский Су-24 схож с General Dynamics F-111, который создавался примерно в тот же временной период.
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Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
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Сегодня, 29 марта, собор провел последнее богослужение, Литургию Василия Великого, на которой присутствовало гораздо меньше человек, чем обычно.
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Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
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В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
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Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

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Путин поручит начать проектные работы для газопровода «Сила Сибири-2»

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером строительство газопровода «Сила Сибири-2» для поставок в Китай.
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