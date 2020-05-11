Общество
ИнтерфаксУмер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев
Олег Ковалев представлял в Совете Федерации Рязанскую область с сентября 2017 года. С 2008 по 2017 год занимал пост губернатора Рязанской области.
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Олег Иванович скончался этой ночью от остановки сердца. Он долго боролся с серьезным заболеванием.
— Вячеслав Тимченко, российский политикКоммерсантъ 05:01
с чего всё началось
Бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.РИА Новости05:27
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Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране.
РБК 09:14
Политика
Путин заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики
Путин заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
ТАСС 09:28
Политика
Путин поручил разработать рекомендации по отмене ограничений
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Генсовета подготовить рекомендации по поэтапной отмене режима самоизоляции в регионах страны.
Солидарность 06:21
Единоборства
Украинка с 13-м размером груди станет боксёршей
Девушка с 13-м размером груди заявила, что вдохновилась победами братьев Кличко и после завершения пандемии собирается начать тренировки по боксу.
Pravda.Ru 02:42
Общество
Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке
Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос вчера в 10:03
Гаджеты
Инсайдер раскрыл название и цену нового Galaxy Fold 2
Новый смартфон Samsung Galaxy Fold 2 должен выйти в конце этого года, но может стоить меньше чем ожидается.
МИТ 09:19
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Общество
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции
По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
Энергетика
Саудовская Аравия снизит нефтедобычу еще на 1 млн баррелей в сутки
"Цель дополнительного сокращения добычи - сподвигнуть других участников соглашения выполнить условия сделки и даже обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи", - заявили в саудовском минэнэрго.
Газета.Ru 08:40
Культура
Умер актер и комик Джерри Стиллер
На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
Политика
Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней
В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней.
Online47.ru 02:19
Политика
Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина
Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
Шоу-бизнес
Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой
13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Еще 7 мая Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится.
Lenta.ru 06:51
Общество
Доктор Мясников рассказал о «странностях» коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
РИА Новости 06:13
Шоу-бизнес
Появились первые фото тещи Александра Цекало
Пользователи Сети тут же отметили, что теща шоумена очень молодая и стильная.
StarHit.ru 03:30
Происшествия
Один иранский военный корабль подбил ракетой другой
По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
Вести.Ru 07:35
Здоровье
Названы критерии для госпитализации в стационар с коронавирусом
Главными критериями для направления на госпитализацию является низкая сатурация крови (менее 95%) и поражение легких свыше 25%.
RuNews24.ru 09:16
Общество
В Татарстане с 12 мая отменят пропуска для выхода из дома
С 12 мая власти Татарстана отменяют в республике СМС-коды и справки от работодателей для передвижения.
Гражданские силы.ру 08:33
Здоровье
Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
Единоборства
Тони Фергюсон станцевал с капельницей в больнице
LiveResult.Ru 05:56
Общество
Путин анонсировал доплаты соцработникам
Президент России Владимир Путин анонсировал специальную федеральную доплату для соцработников с 15 апреля по 15 июля.
Реальное время 09:22
Происшествия
В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям
По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
Общество
В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
Политика
Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором после мониторинга эпидемиологической ситуации в стране скорректировать меры по борьбе с коронавирусом.
Известия 04:45
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Кино
Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
Большое внимание в ленте будет уделено отношениям Альфреда и Брюса Уэйна.
Piter.tv 09 мая в 13:01