Общество

ИнтерфаксИнтерфаксУмер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев

Олег Ковалев представлял в Совете Федерации Рязанскую область с сентября 2017 года. С 2008 по 2017 год занимал пост губернатора Рязанской области.
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Вячеслав Тимченко
Олег Иванович скончался этой ночью от остановки сердца. Он долго боролся с серьезным заболеванием.
— Вячеслав Тимченко, российский политикКоммерсантъ 05:01
с чего всё началось

Умер сенатор Олег Ковалев

Бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
РИА Новости05:27

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Биография члена Совета Федерации Олега Ковалева

ТАСС05:43

Умер сенатор Олег Ковалев

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Ушел из жизни экс-губернатор Рязанской области Олег Иванович Ковалев

Рязанские ведомости05:21

Умер Олег Ковалев: губернатор Рязанской области выразил соболезнования

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Скончался экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалёв

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Представитель Совета Федерации: Олег Ковалев умер от остановки сердца

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Рязанская мэрия выразила соболезнования близким Олега Ковалева

RZN.info07:32
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Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране.
РБК 09:14
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Путин заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

Путин заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
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Политика

Путин поручил разработать рекомендации по отмене ограничений

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Генсовета подготовить рекомендации по поэтапной отмене режима самоизоляции в регионах страны.
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Украинка с 13-м размером груди станет боксёршей

Девушка с 13-м размером груди заявила, что вдохновилась победами братьев Кличко и после завершения пандемии собирается начать тренировки по боксу.
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Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
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Инсайдер раскрыл название и цену нового Galaxy Fold 2

Новый смартфон Samsung Galaxy Fold 2 должен выйти в конце этого года, но может стоить меньше чем ожидается.
МИТ 09:19
Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
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Общество

В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции

По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
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Энергетика

Саудовская Аравия снизит нефтедобычу еще на 1 млн баррелей в сутки

"Цель дополнительного сокращения добычи - сподвигнуть других участников соглашения выполнить условия сделки и даже обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи", - заявили в саудовском минэнэрго.
Газета.Ru 08:40
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Культура

Умер актер и комик Джерри Стиллер

На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Общество

Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
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Политика

Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней

В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней.
Online47.ru 02:19
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Политика

Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина

Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
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Шоу-бизнес

Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой

13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
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Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Еще 7 мая Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится.
Lenta.ru 06:51
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Общество

Доктор Мясников рассказал о «странностях» коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
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Шоу-бизнес

Появились первые фото тещи Александра Цекало

Пользователи Сети тут же отметили, что теща шоумена очень молодая и стильная.
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Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
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Здоровье

Названы критерии для госпитализации в стационар с коронавирусом

Главными критериями для направления на госпитализацию является низкая сатурация крови (менее 95%) и поражение легких свыше 25%.
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Общество

В Татарстане с 12 мая отменят пропуска для выхода из дома

С 12 мая власти Татарстана отменяют в республике СМС-коды и справки от работодателей для передвижения.
Гражданские силы.ру 08:33
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Здоровье

Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
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Тони Фергюсон станцевал с капельницей в больнице

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Путин анонсировал доплаты соцработникам

Президент России Владимир Путин анонсировал специальную федеральную доплату для соцработников с 15 апреля по 15 июля.
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Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
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ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
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Общество

В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим

Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
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Политика

Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором после мониторинга эпидемиологической ситуации в стране скорректировать меры по борьбе с коронавирусом.
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В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
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Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

Большое внимание в ленте будет уделено отношениям Альфреда и Брюса Уэйна.
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Олег Иванович Ковалёв
Российский политик
Российский государственный деятель. Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации - представитель от Правительства Рязанской области с 19 сентября 2017 года. Губернатор Рязанской области.
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