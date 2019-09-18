Футбол

Газета.RuГазета.RuУмер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен

18 сентября в 43-летнем возрасте ушел из жизни бывший полузащитник шотландского "Рейнджерс" и петербургского "Зенита" Фернандо Риксен. О смерти нидерландского футболиста сообщила пресс-служба клуба из Глазго, которому Риксен отдал шесть лет своей карьеры.
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Скончался бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

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Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
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Бывший соратник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.
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Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
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