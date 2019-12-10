Общество
Российская газетаУшел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Во вторник, 10 декабря, в мюнхенской больнице скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Как сообщает РИА Новости, бывший градоначальник умер во время плановой операции на сердце.
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Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Политика
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Спорт
Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй
Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Экономика
Рекламный рынок России за девять месяцев вырос на 5%
Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.
Спорт
Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Политика
В ДНР высказались об обмене пленными с Киевом
Донецкая Народная Республика готова провести обмен пленными с Украиной до конца 2019 года, сообщила Федеральному агентству новостей омбудсмен республики Дарья Морозова.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Происшествия
Военный самолет Чили с 38 людьми на борту разбился
Гаджеты
Будущий флагман Huawei получит графеновый аккумулятор на 5500 мАч
По словам инсайдера, флагман оснастят первым в мире графеновым аккумулятором на 5500 мАч.
Футбол
Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.
Политика
В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций
Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.
Авто
Новый Mercedes-Benz G-Class доступен в России с базовым двигателем
Напомним, помимо базового «дизеля», Mercedes-Benz G-Class доступен с 422-сильным четырехлитровым бензиновым V8 (G500) по цене от 9 млн 510 тыс. рублей, а также с 330-сильным дизельным силовым агрегатом стоимостью от 12 млн рублей.
Кино
Netflix выпустил отдельные трейлеры про Геральта, Цири и Йеннифэр
Общество
31 декабря объявили выходным в Ленинградской области
Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на молодой помощнице
Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Путешествия
В России увидели плюсы от подорожания отелей в Турции
Введение налога на проживание в отелях Турции может поспособствовать развитию туризма внутри России.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам.
Политика
Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса
На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Экономика
На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Происшествия
В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Политика
Журналист попытался сорвать слушания по импичменту Трампа
Журналист работает в ультраправом издании, которое активно поддерживало Трампа во время его предвыборной компании 2016-го года.
Общество
Volkswagen обвинили в нарушении закона об окружающей среде в Канаде
Канадские власти обвинили немецкий автоконцерн Volkswagen в нарушении закона страны по охране окружающей среды сразу по 60 пунктам.