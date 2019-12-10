Во вторник, 10 декабря, в мюнхенской больнице скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Как сообщает РИА Новости, бывший градоначальник умер во время плановой операции на сердце.

Экономика Рекламный рынок России за девять месяцев вырос на 5% Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.

Политика В ДНР высказались об обмене пленными с Киевом Донецкая Народная Республика готова провести обмен пленными с Украиной до конца 2019 года, сообщила Федеральному агентству новостей омбудсмен республики Дарья Морозова.

Футбол Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.

Политика В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.

Авто Новый Mercedes-Benz G-Class доступен в России с базовым двигателем Напомним, помимо базового «дизеля», Mercedes-Benz G-Class доступен с 422-сильным четырехлитровым бензиновым V8 (G500) по цене от 9 млн 510 тыс. рублей, а также с 330-сильным дизельным силовым агрегатом стоимостью от 12 млн рублей.

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Экономика На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.

Происшествия В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.