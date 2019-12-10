Общество

Российская газетаРоссийская газетаУшел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Во вторник, 10 декабря, в мюнхенской больнице скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Как сообщает РИА Новости, бывший градоначальник умер во время плановой операции на сердце.
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Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков

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Собянин отреагировал на смерть Лужкова

Lenta.ru04:55

Умер Юрий Лужков

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Умер Юрий Лужков

Газета.Ru04:16

Умер Юрий Лужков

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Помощник Лужкова подтвердил смерть экс-мэра Москвы

РЕН ТВ04:25

Помощник Лужкова подтвердил его смерть

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Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

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«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже

На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
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Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй

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Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.
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Спорт

Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA

Петербургский дневник вчера в 09:39
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София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv 08 декабря в 06:48
Политика

В ДНР высказались об обмене пленными с Киевом

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ФАН 03:54
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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Военный самолет Чили с 38 людьми на борту разбился

Газета.Ru вчера в 23:45
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По словам инсайдера, флагман оснастят первым в мире графеновым аккумулятором на 5500 мАч.
ITZine.ru 02:46
Футбол

Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.
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В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.
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Напомним, помимо базового «дизеля», Mercedes-Benz G-Class доступен с 422-сильным четырехлитровым бензиновым V8 (G500) по цене от 9 млн 510 тыс. рублей, а также с 330-сильным дизельным силовым агрегатом стоимостью от 12 млн рублей.
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31 декабря объявили выходным в Ленинградской области

Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Газета.Ru 04:20
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Евгений Петросян женился на молодой помощнице

Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
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Путешествия

В России увидели плюсы от подорожания отелей в Турции

Введение налога на проживание в отелях Турции может поспособствовать развитию туризма внутри России.
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Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
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Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам.
Piter.tv вчера в 00:50
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Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса

На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
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Экономика

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 17:25
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В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.
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Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
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Обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро огласят приговор

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Журналист попытался сорвать слушания по импичменту Трампа

Журналист работает в ультраправом издании, которое активно поддерживало Трампа во время его предвыборной компании 2016-го года.
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Volkswagen обвинили в нарушении закона об окружающей среде в Канаде

Канадские власти обвинили немецкий автоконцерн Volkswagen в нарушении закона страны по охране окружающей среды сразу по 60 пунктам.
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Юрий Лужков
Политик
Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
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