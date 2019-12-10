Общество
Эхо МосквыУмер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
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Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким.
— Сергей Собянин, мэр МосквыКомсомольская правда 05:21
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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Лужкова
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:59
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