Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким.

На 84-м году жизни скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков, рассказал РИА Новости источник в горадминистрации. Позже эту информацию подтвердил Сергей Собянин.

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