Общество
РИА НовостиУмер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
На 84-м году жизни скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков, рассказал РИА Новости источник в горадминистрации. Позже эту информацию подтвердил Сергей Собянин.
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Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким.
— Сергей Собянин, мэр МосквыТАСС 04:32
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