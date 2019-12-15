Общество
ТАССУмер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев
Бывший министр печати СССР и экс-главный редактор газеты "Советская Россия" Михаил Ненашев умер в возрасте 90 лет. Некролог опубликован в воскресенье в "Российской газете".
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Политика
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Фигурное катание
Траньков обвинил поклонников фигурного катания в буллинге
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков обвинил поклонников данного вида спорта в излишней агрессии и жестокости по отношению к спортсменам.
Авто
Перечислили самые популярные автомобили-трехлетки в России
Определяя самые популярные модификации автомобилей, специалисты проанализировали данные о продажах более чем 1,1 млн трехлетних машин в массовом сегменте и около 135 тысяч – в премиальном.
Биатлон
Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Россия без медалей
На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершилась женская гонка преследования на 10 километров.
Политика
Зеленский рассказал «России 1» о встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое интервью телеканалу "Россия 1" в кулуарах саммита нормандской четверки.
Политика
Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе
Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Армия и оружие
Россия и Турция готовят новый контракт по С-400
Происшествия
Тверской депутат устроил дебош в ночном клубе
Спорт
Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ
Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Здоровье
Ожирение резко повышает риск инсульта и рака у людей от 40 до 59 лет
Назван главный фактор возникновения инсульта и рака у людей в возрасте от 40 до 59 лет.
Общество
Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными
Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Единоборства
Теофимо Лопес в титульном поединке нокаутировал Ричарда Комми
В титульном поединке Теофимо Лопес предсказуемо нокаутировал действующего чемпиона Ричарда Комми.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира»
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
Единоборства
Боец Петр Ян настроен драться за титул чемпиона UFC
Российский боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Петр Ян, одержавший победу нокаутом в номерном турнире, состоявшемся в ночь с 14 на 15 декабря в американском Лас-Вегасе, заявил о намерении драться за титул чемпиона североамериканского промоушена.
Хоккей
Россия — Финляндия 1:0 (1-й период)
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов объявил состав национальной команды перед последним матчем Кубка Первого канала 2019 года, который состоится в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе "Газпром Арена".
Общество
Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы
Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Общество
Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином
Политика
СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона
Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.
Хоккей
Умер экс-хоккеист «Ак Барса» Владимир Цыплаков
Происшествия
В Петербурге мужчина избил и обокрал 92-летнюю блокадницу
В Санкт-Петербурге 92-летнюю женщину, пережившую блокаду Ленинграда, обокрал сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика
Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России благодаря Niva
В любом случае, возвращение бренда «Нива» даст альянсу Renault-Nissan-АвтоВАЗ больший простор для оптимизации модельного ряда SUV, куда ныне входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие популярные кроссоверы.
Армия и оружие
Зенитчики Ленобласти перевооружились на С-400
Зенитный ракетный полк дивизии ПВО объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, дислоцированный в Ленинградской области, завершил перевооружение на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф".
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова
13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
Шоу-бизнес
София Ротару может приехать в Москву с концертом
Украинская певица София Ротару может вновь приехать в Москву с концертом. Об этом заявил её концертный директор Сергей Лавров.