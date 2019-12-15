Общество

ТАССТАССУмер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

Бывший министр печати СССР и экс-главный редактор газеты "Советская Россия" Михаил Ненашев умер в возрасте 90 лет. Некролог опубликован в воскресенье в "Российской газете".
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Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

ТАСС05:21

Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

РБК05:16

Умер журналист Михаил Ненашев

РИА Новости04:26

Умер экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

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Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

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Умер бывший глава Гостелерадио СССР Михаил Ненашев

Интерфакс05:03

Прощайте, Редактор

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