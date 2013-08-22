Общество

RT на русскомRT на русскомУмер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Мубарак правил Египтом 30 лет с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после массовых демонстраций он подал в отставку. Позднее он был арестован по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

Скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак

Газета.Ru07:08

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

РБК06:52

Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

РИА Новости06:48

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Интерфакс06:11

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

ТАСС07:11

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Lenta.ru06:04

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Коммерсантъ06:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Кино

Харрисон Форд пожелал «Индиане Джонсу 5» успеха фильмов Marvel

Kinonews.ru 02:42
Авто

Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
Вести.Ru 07:01
Игры

Granblue Fantasy: Versus выйдет в Европе почти на месяц позже Северной Америки

Компания Marvelous Europe объявила о том, что файтинг Granblue Fantasy: Versus выйдет в Европе 27 марта — на 24 дня позже, чем в Северной Америке.
3DNews 08:38
Армия и оружие

Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия

РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес

Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни

RuNews24.ru 06:59
Футбол

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Чорлукой

Газета.Ru 04:33
Игры

Microsoft обновил дизайн домашнего экрана для Xbox One

Состоялся официальный релиз февральского обновления для Xbox One, в котором Microsoft официально представил новый вид домашней страницы.
Cyber.sports.ru 07:03
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:00
Космос

Boeing подтвердила покупку одной из деталей корабля Starliner в России

3DNews 22 февраля в 12:22
Политика

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

Должность торгового представителя России на Украине была вакантной с февраля 2012 года.
RT на русском 06:38
Политика

Кремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму

По итогам финала конкурса будет отобрано 70–80 человек.
Ведомости 04:17
Политика

Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
РИА Новости 07:12
Общество

Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»

Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).
РИА Новости 03:32
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Интерфакс 01:15
Биатлон

Губерниев ответил Тихонову, назвав его «старым пердуном»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику олимпийского чемпиона Александра Тихонова, который ранее обвинил корреспондента в крахе российского биатлона.
ProstoProSport 08:31
Футбол

«Ювентус» и «Интер» сыграют при пустых трибунах

Вести.Ru 00:08
Политика

Мишустин назвал ключевые задачи кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ключевые задачи российского правительства.
RT на русском 07:39
Происшествия

В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж»

Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
РИА Новости 08:35
Кино

Крис Эванс может сыграть в «Магазинчике ужасов»

ИА InterMedia 05:42
Происшествия

В Барнауле арестовали директора крупной стройкомпании

Суд Барнаула во вторник удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на время следствия генерального директора АО СЗ "Барнаулкапстрой", его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.
РИА Новости 07:35
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Политика

Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
RT на русском 03:36
Шоу-бизнес

Валерия в откровенном платье порассуждала о нескромности

Известная российская певица Валерия, выбравшая для концерта откровенное платье, порассуждала о нескромности.
ФАН 07:52
Футбол

Марцин Булка: «Однажды Коста снял шорты и сел на лицо Чалоба»

Вратарь «ПСЖ» Марцин Булка, выступавший ранее за «Челси», рассказал о конфликте между Диегу Костой и Натаниэлом Чалоба.
Спорт-Экспресс вчера в 23:45
Общество

ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
RT на русском 04:28
Общество

Глава Росприроднадзора прибыла в Красноярск

REGNUM вчера в 23:09
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Общество

В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения коронавирусом во вторник подтвердились в австрийской федеральной земле Тироль, передает телерадиокорпорация ORF.
РИА Новости 06:52
Общество

Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться

РИА Новости вчера в 23:06
Авто

КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке РФ до 46%

В прошлом году КамАЗ продал 35,5 тыс. новых грузовиков, из которых на российском рынке было реализовано 30,5 тыс. единиц, а на экспорт было отправлено более 5 тыс. В отчётный период грузовики отправляли в Казахстан, Туркменистан, а также Узбекистан.
Tvoe-avto.com 08:37
ещё по теме
Хосни Мубарак
Египетский военный деятель
Египетский военный, политический и государственный деятель. Президент Египта в 1981-2011 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное