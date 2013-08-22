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Авто Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.

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Происшествия В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж» Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

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