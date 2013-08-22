Общество
RT на русскомУмер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Мубарак правил Египтом 30 лет с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после массовых демонстраций он подал в отставку. Позднее он был арестован по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов.
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