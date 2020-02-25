Общество

РИА НовостиРИА НовостиУмер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны. По данным газеты el-Watan, политик скончался после длительной болезни. Информацию о смерти Мубарака также подтвердили члены его семьи, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
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Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

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Хосни Мубарак
Египетский военный деятель
Египетский военный, политический и государственный деятель. Президент Египта в 1981-2011 годах.
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