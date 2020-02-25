Общество
РИА НовостиУмер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны. По данным газеты el-Watan, политик скончался после длительной болезни. Информацию о смерти Мубарака также подтвердили члены его семьи, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Экономика
ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
Политика
Зеленский поручил погасить долги по зарплатам шахтерам до мая
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству погасить долги по зарплатам шахтерам в ближайшие два месяца.
Происшествия
У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
Происшествия
Пожар на двух этажах в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
Спасатели ликвидировали пожар на третьем и четвертом этажах здания в Махачкале, где горели офисные помещения, но огонь по наружной обшивке распространяется до девятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Политика
Россия назначила нового торгпреда на Украине
Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко назначен на должность торгпреда России на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Происшествия
Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки
Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях
В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации Минску за «грязную» нефть из расчета 15 долларов за баррель, сообщили в пресс-службе компании «Белнефтехим».
Общество
В Башкирии чиновник обругал матом посетителя-провокатора
Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который уже не первый раз провоцирует работников учреждения, передает РИА "Новости".
Общество
«Болотное дело» обходится России все дороже
Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Наука
Обнаружено животное без митохондрий, которому не нужен кислород
Израильские ученые из Тель-Авивского университета впервые обнаружили не нуждающийся в кислороде сложный биоорганизм, который паразитирует на лососевых рыбах.
Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналистов в Женеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что грузинские журналисты «набросились» на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве.
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Общество
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.
Общество
На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса
На острове Тенерифе на курорте Коста-Адехе введен карантин в отеле, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии.
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Экономика
«Яндекс» разместит конвертируемые бонды на $1,25 млрд
"Яндекс" объявил, что планирует разместить конвертируемые бонды примерно на $1,25 млрд с погашением в 2025 году.
Политика
Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам
Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.
Общество
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
Шоу-бизнес
Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела
Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Общество
Гендиректор и управляющий директор «Яндекс.Еды» покинули компанию
Гендиректор «Яндекс.Еды» Максим Фирсов на своей странице в Facebook объявил об уходе из компании вместе с управляющим директором Сергеем Полиссаром.
Общество
Российский полицейский объяснился за свои 22 квартиры
Заместитель начальника ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин объяснился за 22 квартиры, которые прокуратура нашла у его семьи.
Общество
Заведующего морга в Петербурге отстранили от работы после корпоратива
Заведующего отделом судебно-медицинской экспертизы трупов в Санкт-Петербурге отстранили от обязанностей после публикации видео с корпоратива в морге, заявили РБК в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.