Политика
RT на русскомУмер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщил в своём Twitter действующий президент этой африканской страны Эммерсон Мнангагва. «Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе», — написал он.
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С величайшей грустью я объявляю о смерти Роберта Мугабе, бывшего президента и отца-основателя Зимбабве. Мугабе был символом освобождения, мыслящим о будущем всей Африки, человеком, который посвятил свою жизнь освобождению своего народа. Его труды останутся в истории нашей страны навеки.
— Эммерсон Мнангагва, зимбабвийский политикDaily Storm 02:44
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