Культура
ИнфоросСкончался чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщила его продюсер Анета Штолцова.
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Культура
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Ведомости 14:45
Футбол
Дубль Хакими принес «Боруссии» победу над «Славией» в Лиге чемпионов
Футболисты дортмундской «Боруссии» одержали победу над пражской «Славией» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru 14:50
Здоровье
Скворцова назвала меры по борьбе с нехваткой медиков
По словам министра, до конца 2019 года регионы проанализируют кадровое обеспечение медорганизаций первичного звена, в том числе структуры, численность кадров и штатного расписания.
Rambler News Service 12:41
Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Происшествия
Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота»
Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова.
Взгляд.ру 12:23
Футбол
«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
RT на русском 11:12
Политика
Берлин подтвердил намерение провести саммит «Нормандской четверки»
Владимир Зеленский получил тяжелое наследие и теперь должен решить, как будут развиваться отношения с Донбассом, заявил Владимир Путин.
Эхо Москвы 11:21
Экономика
Венесуэла провела платеж по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Российская газета вчера в 11:55
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Футбол
Шевченко может стать главным тренером «Милана»
Если «Милан» в седьмом туре чемпионата Италии в матче против «Дженои» допустит четвёртое поражение подряд, главного тренера миланского клуба Марко Джампаоло может сменить Шевченко, сообщает Tuttomercatoweb.
News.ru 30 сентября в 06:51
Футбол
Барселона — Интер 0:1 (Перерыв)
Определились стартовые составы «Барселоны» и «Интера» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Испании.
LiveSport.ru 14:11
Политика
У офиса Зеленского митингуют 2 тысячи человек
Ранее сообщалось, что у офиса Зеленского собрались сотни протестующих.
Газета.Ru 14:53
Гаджеты
Представлен первый процессор отечественного производства Baikal-M
На Форуме «Микроэлектроника 2019» в Алуште компания «Байкал Электроникс» анонсировала первый процессор российского производства Baikal-M.
Live24 08:25
Общество
Стало известно об ухудшении здоровья британской королевы
Слухи о серьезных проблемах со здоровьем у 96-летней Елизаветы II поползли после того, как ее сфотографировали в сентябре в Букингемском дворце с большим фиолетовым синяком на левой руке.
Medical Note 10:26
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Игры
Состоялся релиз Call of Duty: Mobile
CyberSport.ru вчера в 04:25
Политика
Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия 08:57
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Политика
Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
РИА Новости 08:53
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер вчера в 11:33
Политика
Узбекистан решил вступить в ЕАЭС
Российский парламентарий отметила, что вступление Узбекистана в экономическое объединение позволит устранить существующие в отношениях Москвы и Ташкента барьеры и преграды.
Lenta.ru 06:59
Политика
Посол США в РФ рассказал о срыве встречи Путина и Трампа
В интервью газете «Коммерсантъ» дипломат рассказал о «больших планах», включающих визит Дональда Трампа в Россию.
Росбалт 15:29
Гаджеты
Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Коммерсантъ 13:28
Спорт
Олимпийский чемпион призвал отстранить всех российских спортсменов
Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон призвал отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
РБК 12:49
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Наука
Опровергнута связь рака с мясом
Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru вчера в 10:48
Экономика
Три новых налога появятся в Налоговом кодексе РФ
Министерство финансов планирует включить в Налоговый кодекс РФ три новых налога: утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования и курортный сбор.
Народные новости 09:34
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36