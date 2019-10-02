Культура
ТАССУмер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
Читать в источнике
Оценить178
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 09:32, Ашберн
Политика
Дания подвергается сильному давлению в вопросе «Северного потока-2»
Российский лидер Владимир Путин в среду, 2 октября, заявил, что Дания подвергается сильному давлению в вопросе о реализации проекта «Северный поток-2».
Политика Сегодня 08:50
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Политика
Путин заявил о готовности продлить на год газовый контракт с Украиной
Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:34
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидин, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала Билану замечание
Певица Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану под его постом в Инстаграм.
GreatLove 04:48
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Заместитель начальника народной милиции Эдуард Басурин отметил, что предложенные «формулой» разооружение и разведение вооруженных сил республик Донбасса и Украины также должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР.
Красная весна 01:58
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Футбол
Гончаренко: старая версия ЦСКА ещё не просматривается
Пока старая версия ЦСКА ещё не просматривается, но опыт уже появляется.
News.ru 08:12
Здоровье
В Минздраве заявили о безопасности продуктов с ГМО
Продукты с генетически модифицированными организмами (ГМО) в своем составе не представляют опасности для здоровья человека.
Lenta.ru 06:49
Происшествия
Силовики пришли с обысками в редакцию дагестанской газеты «Черновик»
Силовики проводят обыски в редакции дагестанского еженедельника «Черновик» в Махачкале.
REGNUM 07:22
Политика
Опрос показал отношение украинцев к «формуле Штайнмайера»
Более половины украинцев выступают за невоенные меры по урегулированию конфликта в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Взгляд.ру 09:00
Политика
Путин отказался просить у США снятия санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не будет обращаться к США с просьбой отменить или смягчить санкции в отношении России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:03
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Происшествия
Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Армия и оружие
В СМИ нашли преимущество «Калибров» над гиперзвуковой ракетой
На технику планируется установить гиперзвуковые и "крылатые" ракеты, показавшие эффективность в Сирии.
Piter.tv 09:01
Здоровье
Детские онкологи центра Блохина составили график увольнений
«Естественно, чувствуем полную ответственность по отношению к нашим пациентам, поэтому создали график увольнений», — заявил Менткевич, уточнив, что родителям пациентов пригрозили выпиской их детей, если они придут на пресс-конференцию.
Lenta.ru 09:21
Политика
Трамп собрал рекордные $125 млн на свою предвыборную кампанию
Президент США Дональд Трамп собрал рекордные 125 миллионов долларов на проведение своей предвыборной кампании.
Комсомольская правда 01:49
Армия и оружие
Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Командование глобального удара ВВС Соединенных Штатов провело испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Вести.Ru 09:10
Гаджеты
Samsung закрывает свой последний завод в Китае
Согласно появившейся в Сети информации, последний завод Samsung в Китае будет закрыт до конца текущего месяца.
UfaTime.ru 01:21
Футбол
Экс-тренер «Спартака» Кононов наказан за неявку на пресс-конференцию
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать на 100 тысяч рублей теперь уже бывшего наставника московского "Спартака" Олега Кононова, не пришедшего на пресс-конференцию после последнего домашнего матча красно-белых с "Оренбургом".
Вести.Ru 08:46
Гаджеты
Кабель для взлома iPhone уже появился в продаже
Planet Today 09:12
Авто
Great Wall представила рамный Haval H9 для экстремального бездорожья
Компания Great Wall начала продажи обновленного флагманского внедорожника Haval H9 в августе текущего года, а теперь производитель презентовал версию новинки для экстремального бездорожья.
Новые автомобили 30 сентября в 23:42
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Общество
Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»
REGNUM вчера в 12:00
Политика
Трамп считает импичмент госпереворотом
Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что демократы пытаются силой заставить представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, чтобы добиться импичмента Трампа.
Вести.Ru вчера в 23:31
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57