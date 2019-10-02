Культура

LentaChel.ruLentaChel.ruУмер чешский певец Карел Готт, любимый в СССР

Карел Готт был самым популярным певцом в истории Чехословакии. Он умер в возрасте 80 лет после тяжелой и продолжительной болезни. «Он ушел в спокойном сне, в кругу семьи», — сказала его вдова.
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«Золотой соловей из Праги»: за что любили Карела Готта

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В Багдаде введен комендантский час с 5:00 четверга (совпадает с мск) на фоне продолжающихся протестов, сообщило местное информационное агентство INA со ссылкой на премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди.
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Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский также заявил о необходимости разработки стратегии "деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока Украины, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения".
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