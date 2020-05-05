Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в ночь на вторник, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

с чего всё началось

Это был очень яркий человек, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной космической программы. Он был генеральным конструктором НПО „Энергия“, отвечал за пилотируемую программу. Фактически, мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом.

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