Общество
ТАССУмер член президиума РАН Евгений Микрин
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Это был очень яркий человек, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной космической программы. Он был генеральным конструктором НПО „Энергия“, отвечал за пилотируемую программу. Фактически, мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом.
с чего всё началось
Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в ночь на вторник, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.ТАСС02:56
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Гибель генконструктора РКК «Энергия» Микрина: источник заражения коронавирусом остается тайной
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