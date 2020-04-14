Общество
ИнтерфаксУмер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания. Ему недавно исполнилось 63 года. В совете En+ он был независимым директором.
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Мы все шокированы этой трагической новостью. Д-р Игорь Ложевский был отличным коллегой... Хотя он проработал в совете директоров немногим больше года, он успел внести важный вклад, опираясь на свой опыт, накопленный во Всемирном банке.
— Грегори Баркер, британский политикМосковский Комсомолец 06:02
с чего всё началось
Член совета директоров En+ Игорь Ложевский скончался 12 апреля после «непродолжительной болезни», говорится в сообщении компании на сайте Лондонской биржи.Forbes03:45
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Экономика
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Цены на золото превысили максимум за семь лет во вторник, 14 апреля.
РБК 03:39
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Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
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РБК 05:03
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Яна Рудковская «взорвала» Сеть видеозаписью с волосатыми ногами
Перед камерой знаменитая женщина появилась с волосатыми ногами и выполнила серию гимнастических упражнений.
Суть событий 03:31
Армия и оружие
В России разрабатывают нового боевого робота «Соратник»
Первый этап опытно-конструкторской работы по разработке семейства боевых робототехнических комплексов «Соратник» для Министерства обороны начался в России.
Военное дело 04:11
Экономика
Эксперты зафиксировали скачок оптовых цен на гречку в России
Оптовые цены на гречневую крупу и пшено на минувшей неделе резко рванули вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Интерфакс 04:28
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Власти Кузбасса запретили местным жителям выезжать из региона
Правительство Кузбасса внесло изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности в регионе, запретив местным жителям покидать его территорию.
РБК 07:58
Общество
Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС
Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации.
REGNUM вчера в 07:54
Футбол
Де Лигт поделился эмоциями от игры за «Ювентус»
Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт поделился эмоциями от игры за "Ювентус". Об этом сообщает Football Italia.
Газета.Ru 07:55
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:04
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
Общество
Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России
Массовые нарушения самоизоляции гражданами в течение двух недель могли привести к тому, что в России начало расти заражение коронавирусом.
Lenta.ru 08:05
Гаджеты
Honor снизил в России цены на смартфоны и не только
Подшефный Huawei бренд Honor объявил о запуске в России кампании «Оставайтесь дома, оставайтесь на связи».
iXBT.com 05:54
Общество
На Кубани проверят судью из скандального ролика на Youtube
В описании к видео сообщается, что в кадре – мировая судья из Новокубанского района Краснодарского края.
РИА Новости 06:51
Наука
Получена модель, открывающая возможности для извлечения углеводородов из пород с большим содержанием микропор
Ученые из Центра проектирования, производственных технологий и материалов Сколтеха под руководством директора центра, профессора Искандера Ахатова построили универсальную численную модель нанопузырька, которая может предсказывать форму самого пузырька при определенных термодинамических условиях и описывать молекулярное строение вещества, захваченного пузырьком.
Naked Science 06:29
Наука
Наноколлайдеры подтвердили существование энионов
В двумерных системах изменение фазы может отличатся от 0 и π, что означается существование другого типа частиц, называемый энионами, которые в свою очередь обладают дробной статистикой.
N+1 07:32
Здоровье
В Минздраве объяснили, как лечат пациентов с коронавирусом на дому
Если болезнь протекает в легкой форме, то пациента оставляют лечиться на дому, где ему комфортнее, пишет РИА Новости.
ФедералПресс 06:25
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент добавил, что "в каждой шутке есть доля шутки". Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости.
Деловое.ТВ вчера в 12:47
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Президент России Владимир Путин заявил о ежедневно меняющейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране в ходе очередного совещания о мерах по борьбе с коронавирусом.
Арбуз вчера в 09:06
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Экономика
Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
Общество
Сроки отчетности для работодателей в апреле не меняются
Клиентская служба в Менделеевском районе обращает внимание работодателей, что сроки отчетности в текущем месяце остаются прежними.
Менделеевские новости 00:23
Происшествия
В Орловской области коронавирус выявили ещё у семи человек
Орел, 14 апреля 2020, 11:15 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:15
Общество
Все гостиницы и санатории Сочи будут закрыты до 1 июня
В отелях Сочи осталось не более 1500 постояльцев, в пансионатах и санаториях - всего около 300 отдыхающих.
КП - Кубань 07:30
Общество
Эксперты назвали срок внедрения вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса может быть создана в конце текущего или начале следующего года, однако сроки ее применения будут зависеть от результатов испытаний на добровольцах.
РБК 01:26
Единоборства
Подписчица в социальных сетях вызвала на бой Александра Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в социальной сети видео от одной из своих подписчиц, которая вызвала его на поединок.
RT на русском 04:41
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения медицинских масок
В некоторых случаях медицинские маски могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека.
Пятый канал вчера в 03:52