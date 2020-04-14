с чего всё началось

Мы все шокированы этой трагической новостью. Д-р Игорь Ложевский был отличным коллегой... Хотя он проработал в совете директоров немногим больше года, он успел внести важный вклад, опираясь на свой опыт, накопленный во Всемирном банке.

Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания. Ему недавно исполнилось 63 года. В совете En+ он был независимым директором.

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