Общество
ИнтерфаксУмер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания. Ему недавно исполнилось 63 года. В совете En+ он был независимым директором.
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Член совета директоров En+ Игорь Ложевский скончался 12 апреля после «непродолжительной болезни», говорится в сообщении компании на сайте Лондонской биржи.Forbes03:45
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Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
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Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Курс евро снизился почти на 18 копеек и оказался на отметке 80,15 рубля (ранее в ходе сессии опускался ниже 80 рублей), свидетельствуют данные биржи.
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В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 11:50
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Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.
Российская газета 06:28
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
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Общество
Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок
Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
Авто
Haval анонсировал появление внедорожника Haval H5 в России
Компания Haval анонсировала российскую премьеру нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 01:03
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Коммерсантъ 04:21
Экономика
Генпрокуратура сообщила о финансовой поддержке букмекерских контор
В сообщении подчеркивается, что внесение организаций в этот перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что особенно актуально в условиях распространения коронавируса.
Известия 06:06
Футбол
Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.
News.ru 05:40
Экономика
Российские операторы связи предупредили о росте тарифов
Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
Авто
Завод Mercedes-Benz в России возобновил производство
Завод Mercedes-Benz, базирующийся в подмосковном индустриальном парке «Есипово», с минувшего понедельника, 13 апреля, постепенно входит в рабочее русло.
CarsWeek.ru 02:20
Политика
В США начинается расследование причин появления коронавируса
Комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам инициировал расследование причин возникновения пандемии COVID-19, заявил в интервью Politico председатель комитета Рон Джонсон.
Вести.Ru 06:04
Политика
Лавров назвал предъявление претензий Китаю из-за COVID-19 недопустимым
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал недопустимым предъявление претензий Китаю из-за коронавируса, от озвученных в некоторых странах идей "волосы встают дыбом".
РИА Новости 06:10
Общество
292 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Нижегородская область занимает пятое место в стране по количеству зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 04:41
Экономика
В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Политика
Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы
Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
Происшествия
Под Волгоградом подтвердили коронавирус у умершей пациентки
Волгоград, 14 апреля 2020, 12:20 — REGNUM Коронавирус подтверждён у скончавшейся от молниеносной пневмонии жительницы посёлка Линёво Жирновского района Волгоградской области.
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Персонажи Wastelanders могут выселить игроков Fallout 76
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Энергетика
Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
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Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке
В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент добавил, что "в каждой шутке есть доля шутки". Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости.
Деловое.ТВ вчера в 12:47
Хоккей
Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своём возрасте
Высокая скорострельность позволила Овечкину включиться в борьбу за звание лучшего снайпера в истории НХЛ.
ГЛАС.RU 01:21