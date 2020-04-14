с чего всё началось

Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания. Ему недавно исполнилось 63 года. В совете En+ он был независимым директором.

Политика Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. 642

Финансы Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро Курс евро снизился почти на 18 копеек и оказался на отметке 80,15 рубля (ранее в ходе сессии опускался ниже 80 рублей), свидетельствуют данные биржи. 80

Политика Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.

Общество Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения. 648

Общество Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха». 3,5K

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 1,6K

Экономика Генпрокуратура сообщила о финансовой поддержке букмекерских контор В сообщении подчеркивается, что внесение организаций в этот перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что особенно актуально в условиях распространения коронавируса. 17

Футбол Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком» Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.

Экономика Российские операторы связи предупредили о росте тарифов Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург. 1,9K

Авто Завод Mercedes-Benz в России возобновил производство Завод Mercedes-Benz, базирующийся в подмосковном индустриальном парке «Есипово», с минувшего понедельника, 13 апреля, постепенно входит в рабочее русло.

Политика В США начинается расследование причин появления коронавируса Комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам инициировал расследование причин возникновения пандемии COVID-19, заявил в интервью Politico председатель комитета Рон Джонсон. 26

Политика Лавров назвал предъявление претензий Китаю из-за COVID-19 недопустимым Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал недопустимым предъявление претензий Китаю из-за коронавируса, от озвученных в некоторых странах идей "волосы встают дыбом".

Экономика В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования. 8

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 388

Политика Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров. 5

Происшествия Под Волгоградом подтвердили коронавирус у умершей пациентки Волгоград, 14 апреля 2020, 12:20 — REGNUM Коронавирус подтверждён у скончавшейся от молниеносной пневмонии жительницы посёлка Линёво Жирновского района Волгоградской области. 4

Энергетика Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса. 15

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку. 10

Политика Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости Президент добавил, что "в каждой шутке есть доля шутки". Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости. 744