Общество

ИнтерфаксИнтерфаксУмер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания. Ему недавно исполнилось 63 года. В совете En+ он был независимым директором.
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с чего всё началось
Член совета директоров En+ Игорь Ложевский скончался 12 апреля после «непродолжительной болезни», говорится в сообщении
 компании на сайте Лондонской биржи.
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Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Forbes03:45

Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Интерфакс03:00
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