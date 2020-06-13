Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваУмер депутат Хабаровского края Вячеслав Фургал

В законодательной думе Вячеслав Фургал работал с 2010 года. Он представлял ЛДПР и руководил бюджетным комитетом. Его брат Сергей Фургал в 2018 году стал губернатором Хабаровского края.
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Источник: умерший брат хабаровского губернатора болел COVID-19

РИА Новости01:31

Ушел из жизни депутат Закдумы Хабаровского края Вячеслав Фургал

Губерниявчера в 23:54

Ушёл из жизни депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

AmurMedia.ruвчера в 21:42

Брат главы Хабаровского края, депутат региональной думы умер из-за коронавируса

ТАССвчера в 22:49

Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

Хабаровский край сегоднявчера в 21:55

От осложнений коронавируса скончался председатель комитета Хабаровской краевой думы Вячеслав Фургал

Дебри-ДВвчера в 23:07

Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

КП - Хабаровсквчера в 21:38
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова

Lenta.ru 06:18
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Здоровье

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
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Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

РИА Новости 01:16
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Происшествия

В Петербурге скончался получивший ранение на Невском проспекте студент

Студент Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Голиков, получивший ранение в ходе конфликта с охранником на Невском проспекте, скончался.
Известия 09:58
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Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 58 спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.
Коммерсантъ 08:09
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета 04:22
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Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:50
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Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 08:45
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Общество

Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров

Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com вчера в 13:03
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Общество

МФЦ смогут самостоятельно определять правила приема граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее МФЦ самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году.
Коммерсантъ 04:32
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Общество

Куйвашев рассказал, нужна ли справка для выезда из Свердловской области

Многие говорят, что для того, чтобы куда-то уехать, нужны свежие тесты на ковид и справка об эпидблагополучии, звучит в вопросе.
ТагилСити.ру 10:04
Политика

Польша назвала случайную «оккупацию» части Чехии недоразумением

МИД Польши назвал случайную «оккупацию» части Чехии в мае недоразумением. Об этом представители польской стороны заявили в комментарии CNN.
Lenta.ru 09:05
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Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
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Происшествия

Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован

Пожарные потушили пожар на газораспределительной станции в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 09:29
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Общество

Петербург с 15 июня снимает часть ограничений

Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
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Общество

Росстат сообщил о сокращении числа заключенных в апреле браков на 40%

Количество браков, заключенных в апреле в РФ, сократилось на 40%, разводов - почти на 75% меньше, сообщил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
Интерфакс 09:43
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Общество

Пригожин прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Neva.Today 06:41
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова

Анна-Мария осталась ждать отца, а Литвинова покинула квартиру.
Bimru.ru вчера в 23:35
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Авто

Компания Porsche представила обновленный Cayenne GTS

Cayenne GTS стандартно комплектуется такими системами, как Porsche Active Suspension Management и Porsche Torque Vectoring Plus.
CarsWeek.ru вчера в 01:13
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
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Общество

С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения

Москва, 13 июня 2020, 14:24 — REGNUM С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту.
REGNUM 07:24
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Авто

Ford запатентовал новое имя Everglades

SpeedMe вчера в 04:31
Финансы

ФНБ вывезли из России. Олигархи «паркуют прибыль в офшорах»

"Паркуют прибыль в офшорах" За пять месяцев 2020 года отток капитала из России составил 33,5 млрд долларов, что на четверть больше показателя за весь прошлый год (26,7 млрд долларов).
Капитал страны 11 июня в 09:54
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Наука

Определен «любимый» климат коронавируса

Быстрее всего коронавирус распространяется в регионах с сухим и прохладным климатом.
Профиль вчера в 06:50
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Общество

Правительство России увеличило пособие по безработице

На 3 месяца продлевается возможность получать выплату для тех, у кого после 1 марта закончился ее срок.
Говорит Уфа вчера в 09:01
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Космос

Представители Роскосмоса и NASA обсудили программу освоения Луны

Москва, 12 июня 2020, 09:11 — REGNUM Онлайн-конференция с участием представителей космических агентств России, США и ряда других стран прошла 11 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Роскосмоса.
REGNUM вчера в 02:11
Наука

Белок, помогающий бороться с вирусами, блокирует восстановление легких

Белок, помогающий бороться с вирусами, блокирует восстановление легких.
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Политика

В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
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Сергей Жуков показал слезы Бузовой, Асмус и Джанабаевой в новом клипе

Сергей Жуков, певец из РФ, разместил клип на свою новую композицию «Расскажи мне», в котором продемонстрировали слезы Ольги Бузовой, Альбины Джанабаевой и Кристины Асмус.
Discover24 05:58
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Сергей Иванович Фургал
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
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