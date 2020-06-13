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Общество МФЦ смогут самостоятельно определять правила приема граждан Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее МФЦ самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году. 1

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Космос Представители Роскосмоса и NASA обсудили программу освоения Луны Москва, 12 июня 2020, 09:11 — REGNUM Онлайн-конференция с участием представителей космических агентств России, США и ряда других стран прошла 11 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Роскосмоса.