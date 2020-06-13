Общество
Говорит МоскваУмер депутат Хабаровского края Вячеслав Фургал
В законодательной думе Вячеслав Фургал работал с 2010 года. Он представлял ЛДПР и руководил бюджетным комитетом. Его брат Сергей Фургал в 2018 году стал губернатором Хабаровского края.
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Ушёл из жизни депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
AmurMedia.ruвчера в 21:42
Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
Хабаровский край сегоднявчера в 21:55
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Студент Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Голиков, получивший ранение в ходе конфликта с охранником на Невском проспекте, скончался.
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Количество браков, заключенных в апреле в РФ, сократилось на 40%, разводов - почти на 75% меньше, сообщил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
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"Паркуют прибыль в офшорах" За пять месяцев 2020 года отток капитала из России составил 33,5 млрд долларов, что на четверть больше показателя за весь прошлый год (26,7 млрд долларов).
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Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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