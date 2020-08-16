Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Обновлено в 17:18 В Башкирии задержаны более 20 активистов, которые протестовали против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эмиль Галимов.
В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
Немецкий велогонщик Максимилиан Шахман из команды Bora-hansgrohe попал под машину незадолго до финиша однодневной монументальной классической гонки "Джиро ди Ломбардия", сообщается в релизе пресс-службы Международного союза велосипедистов (UCI).
В соглавном бою вечера перспективный американский боец легчайшего веса Шон О'Мэлли (12-1) потерпел первое в карьере поражение, уступив техническим нокаутом в первом раунде эквадорцу Марлону Вере (16-6-1).
Вопреки распространенному мнению, ежедневное использование социальных сетей не является сильным или постоянным фактором риска развития депрессивных симптомов среди подростков, согласно новому исследованию, проведенному учеными Школы общественного здравоохранения им. Мэйлмана Колумбийского университета.
Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
Отдел госуправления по патрулированию пустыни на юге североафриканской страны совместно с Ливийской национальной армией (ЛНА) предотвратил диверсию джихадистов ИГ1 (запрещено в РФ) в районе Гаддува, сообщает арабское издание Alsaaa24.