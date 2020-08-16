Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Интерфакс
Интерфакс

Умер депутат Мосгордумы Николай Губенко

В Москве на 79-м году жизни скончался депутат Мосгордумы, актер Николай Губенко.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Умер актер Николай Губенко

ТАСС07:01
Российская газета

Скончался актер, режиссер, вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко

Российская газета07:00
РИА Новости

Умер Николай Губенко

РИА Новости06:49
Известия

Скончался народный артист РСФСР Николай Губенко

Известия06:53
Эхо Москвы

Главный редактор Эха Москвы сообщил о смерти актера, режиссера и депутата Мосгордумы Николая Губенко

Эхо Москвы06:51
РБК

Умер депутат Мосгордумы Николай Губенко

РБК06:58
Интерфакс

Умер депутат Мосгордумы Николай Губенко

Интерфакс06:49

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
249

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
1,4K

Велогонщик Шахман попал под машину во время «Джиро ди Ломбардия»

Немецкий велогонщик Максимилиан Шахман из команды Bora-hansgrohe попал под машину незадолго до финиша однодневной монументальной классической гонки "Джиро ди Ломбардия", сообщается в релизе пресс-службы Международного союза велосипедистов (UCI).
РИА Новостивчера в 15:41

Использование подростками социальных сетей не повышает риск депрессии - исследование

Вопреки распространенному мнению, ежедневное использование социальных сетей не является сильным или постоянным фактором риска развития депрессивных симптомов среди подростков, согласно новому исследованию, проведенному учеными Школы общественного здравоохранения им. Мэйлмана Колумбийского университета.
MedikForum.ruвчера в 06:35

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
592

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
735

Армия Хафтара предотвратила диверсию боевиков ИГ в южном районе Ливии

Отдел госуправления по патрулированию пустыни на юге североафриканской страны совместно с Ливийской национальной армией (ЛНА) предотвратил диверсию джихадистов ИГ1 (запрещено в РФ) в районе Гаддува, сообщает арабское издание Alsaaa24.
ПолитРоссия05:57