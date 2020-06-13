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RT на русскомУмер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
Депутат Законодательной думы Хабаровского края, брат губернатора региона Сергея Фургала Вячеслав Фургал скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщила пресс-служба региональной думы.
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Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
Хабаровский край сегоднявчера в 21:55
Ушёл из жизни депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
AmurMedia.ruвчера в 21:42
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