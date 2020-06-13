Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУмер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

Депутат Законодательной думы Хабаровского края, брат губернатора региона Сергея Фургала Вячеслав Фургал скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщила пресс-служба региональной думы.
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с чего всё началось

Брат главы Хабаровского края, депутат региональной думы умер из-за коронавируса

Депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, брат губернатора региона Сергея Фургала, умер в результате болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.
ТАССвчера в 22:49

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Источник: умерший брат хабаровского губернатора болел COVID-19

РИА Новости01:31

Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

КП - Хабаровсквчера в 21:38

От осложнений коронавируса скончался председатель комитета Хабаровской краевой думы Вячеслав Фургал

Дебри-ДВвчера в 23:07

Брат главы Хабаровского края, депутат региональной думы умер из-за коронавируса

ТАССвчера в 22:49

Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

Хабаровский край сегоднявчера в 21:55

Ушёл из жизни депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

AmurMedia.ruвчера в 21:42

Ушел из жизни депутат Закдумы Хабаровского края Вячеслав Фургал

Губерниявчера в 23:54
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Общество

Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине

Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.
Lenta.ru вчера в 14:48
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Происшествия

В Афганистане при атаке боевиков погибли семь человек

REGNUM 01:50
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после ДТП

РИА Новости вчера в 17:27
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Общество

Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС вчера в 10:58
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Происшествия

Сильный ветер на Ставрополье опрокинул несколько грузовиков

Интерфакс вчера в 12:07
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Происшествия

В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции

Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте главка МЧС по Татарстану.
РИА Новости 02:21
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
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Происшествия

Допрос Ефремова продолжался 5 часов

РЕН ТВ 11 июня в 13:37
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Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 511 тыс. (8987 за сутки).
РБК 02:33
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Технологии

Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно

Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
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Общество

Путин вручил медали «Герой Труда»

Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском вчера в 06:32
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Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Происшествия

Запашный прокомментировал видеообращение Михаила Ефремова

Дрессировщик Эдгард Запашный высказался по поводу видеообращения артиста Михаила Ефремова.
Свободная Пресса вчера в 23:37
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Здоровье

Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций

Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru 11 июня в 09:12
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Политика

Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru 11 июня в 10:33
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Футбол

Геркус назвал трёх лучших российских нападающих

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус назвал трех лучших российских форвардов.
Евро-футбол.ру 02:35
Здоровье

Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин

Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета вчера в 21:30
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Общество

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Коммерсантъ вчера в 22:41
Происшествия

Дагестанские полицейские ответят за избиение женщины

Следственным комитетом РД возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников уголовного розыска ОМВД по городу Хасавюрт по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении местной жительницы.
Московский Комсомолец в Дагестане вчера в 13:09
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Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 11 июня в 16:11
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную

Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru вчера в 08:26
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

BFM.ru вчера в 22:38
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Политика

В США предложили ввести новые санкции против России

По мнению авторов доклада, необходимо наложить вторичные санкции на компании, которые поддерживают российские нефтегазовые проекты, на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект «о защите американской безопасности от Кремля» (DASKAA), который предполагает санкции против тех, кто связан с коррупцией.
ФедералПресс 10 июня в 21:31
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 11 июня в 06:33
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Наука

Открыта тайна островов, которые не тонут при повышении уровня моря

Ученым из Великобритании удалось раскрыть тайну островов, которые не тонут при поднятии уровня Мирового океана.
ToDay News Ufa вчера в 11:08
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Общество

Российские выпускники получат аттестаты без экзаменов

В постановлении отмечено, что выпускники будут зачисляться в техникумы и колледжи по результатам аттестатов.
Севастополь.ру 11 июня в 04:14
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Сергей Иванович Фургал
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
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