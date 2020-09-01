Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории войны

"Часть наших народов должна была быть уничтожена в концлагерях, в газовых камерах; часть - использована в качестве рабов на принудительных работах, а часть, которая как бы по их понятиям была не нужна, предполагалось сослать за Урал, в Восточную Сибирь фактически на вымирание", - продолжил Путин.