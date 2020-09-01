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Ведомости
Ведомости

Умер детский писатель Владислав Крапивин

Автор детских произведений «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии» и «Трое с площади Карронад» Владислав Крапивин умер на 82-м году жизни, сообщила его невестка Лариса Крапивина.В источнике
С чего всё началось
Екатеринбург Онлайн

В Екатеринбурге 1 сентября в 6:40 скончался Владислав Крапивин

Сердце не выдержало, — рассказала E1.RU родственница писателя и руководитель отряда «Каравелла» Лариса Крапивина. Проблемы со здоровьем у Владислава Петровича начались в июле этого года, он попал в больницу, но позже его выписали.
Екатеринбург Онлайн01:05
Подробнее о событии
РИА Новости

Семья Крапивина уточнила причину смерти писателя

РИА Новости06:52
Екатеринбург Онлайн

Воспоминания екатеринбурженки об умершем уральском писателе Крапивине

Екатеринбург Онлайн06:25
Коммерсантъ

Умер писатель Владислав Крапивин

Коммерсантъ00:40
ТАСС

Семья Владислава Крапивина назвала причину смерти писателя

ТАСС04:55
Областная газета

Скончался детский писатель Владислав Крапивин

Областная газета00:25
Rambler News Service

Умер писатель Владислав Крапивин

Rambler News Service01:23
URA.Ru

Названа причина смерти писателя Крапивина

URA.Ru01:28

Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК05:40
5

В Краснодаре молодые ученые показали Михаилу Мишустину свои разработки

Премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым посетили Кубанский государственный университет, где познакомился с проектами и разработками молодых ученых.
Кубанские новости06:47

Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории войны

"Часть наших народов должна была быть уничтожена в концлагерях, в газовых камерах; часть - использована в качестве рабов на принудительных работах, а часть, которая как бы по их понятиям была не нужна, предполагалось сослать за Урал, в Восточную Сибирь фактически на вымирание", - продолжил Путин.
Интерфакс05:59
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Задержанный в Турции главарь ИГ готовил теракт в Стамбуле

Силы безопасности Турции предотвратили теракт в Стамбуле, организатором которого является один из главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), задержанный ранее, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
Взгляд.ру05:39
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В Астрахани машина провалилась под землю посреди проезжей части

ЧП случилось накануне днем на перекрестке улиц Академика Королева и Савушкина, в соцсетях одно за другим стали появляться фото и видео жуткого зрелища: автомобиль проваливается в асфальт передними колесами, спустя секунду, уходит передней частью и, еще через некоторое время погружается почти до середины корпуса.
Российская газета04:51
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