Умер детский писатель Владислав Крапивин
Автор детских произведений «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии» и «Трое с площади Карронад» Владислав Крапивин умер на 82-м году жизни, сообщила его невестка Лариса Крапивина.В источнике
С чего всё началось
В Екатеринбурге 1 сентября в 6:40 скончался Владислав Крапивин
Сердце не выдержало, — рассказала E1.RU родственница писателя и руководитель отряда «Каравелла» Лариса Крапивина. Проблемы со здоровьем у Владислава Петровича начались в июле этого года, он попал в больницу, но позже его выписали.
Екатеринбург Онлайн01:05
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