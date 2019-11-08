Общество

Lenta.ruLenta.ruУмер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром. Об этом сообщила опекун животного Эльвира Головина на сайте парка. Тимур умер во вторник, 5 ноября.
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В Приморье умер известный козёл

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Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур

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Стало известно о состоянии тигра Амура после смерти друга

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В Приморье умер козел Тимур, прославившийся своей дружбой с тигром

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«Тимура не стало»: известный по дружбе с тигром Амуром козел умер в Приморье

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Умер козел Тимур, прославившийся своей дружбой с тигром Амуром

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Общество

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«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда из материковой России на Крымский полуостров и обратно», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс».
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Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти.
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Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке

Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
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Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
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В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший три возможных сценария развития России, продемонстрировал вдумчивый, аналитический подход, который импонирует Кремлю.
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
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Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
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Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
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СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты

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Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей.
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Ранее в ноябре сообщалось, что уровень неоплаты вывоза мусора со стороны российских компаний достигает 65-70 процентов.
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В Пентагоне заявили, что США не получают прибыль от сирийской нефти

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В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
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Егор Крид опубликовал трейлер фильма «НЕидеальный мужчина»

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В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
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Лидером по сокращению врачей стала скорая помощь

Врачи скорой помощи стали лидерами среди медперсонала по числу сокращений в России в 2018 году.
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